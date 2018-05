VÍDEO Un trencament en una bassa provoca un vessament de salmorra al riu Llobregat

Aquest divendres a 2/4 d'11 de la nit s'ha trencat la bassa de regulació de salmorres que aboca després al col·lector, situada sota les instal·lacions d'ICL a Sallent (el Bages) i que absorbeix el runam del Cogulló, segons la Unitat de Guàrdies i Emergències ha informat a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). El vessament que ha provocat aquest trencament ha afectat el riu Llobregat, tot i que encara no s'ha fet una anàlisi definitiva de a quines zones ha afectat més. Tècnics de l'ACA, que és l'agent responsable de la bassa, treballen aquest dissabte per arreglar el trencament.El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) adverteix que "hores d'ara es desconeix la magnitud de la incidència" que pot afectar els següents nuclis: Sallent, Artés, Calders, Navarcles, Sant Fruitós, Talamanca, El Pont de Vilomara, Manresa, Castellgalí, Sant Vicenç, Castellbell, Monistrol de Montserrat, Collbató, Esparreguera, Olesa i Abrera. En aquest sentit, l'alcalde d'Artés, Ernest Clotet, ha informat a través de les xarxes socials, que el vessament no ha afectat l'aigua de boca del poble.L'entitat Prou Sal ha emès un comunicat on adverteix que si "ICL hagués aturat l'abocament al Cogulló, aquesta bassa no existiria". En el seu comunicat, l'entitat insisteix en què "els llocs de treball no poden ser l'excusa perquè ICL deixi un deute enorme, econòmic i mediambiental", i recorda que l'eliminació del runam del Cogulló "també generarà nous llocs de treball".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)