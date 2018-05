El PDECat avisa Sánchez que el seu vot és «incompatible» amb el de Cs en la moció de censura

Marta Pascal i Neus Munté, durant el consell nacional del PDECat Foto: ACN

"Els nostres vots han de tenir condicions. Hem de parlar. Però hi ha una cosa que és molt clara. Els nostres vots no són compatibles amb una força política que la setmana passada es vestia d'ultranacionalista, que és Ciutadans". Aquest és el missatge que ha adreçat la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, a Pedro Sánchez, secretari general del PSOE, de cara a la moció de censura que hi ha plantejada contra Mariano Rajoy i que centrarà el debat polític al llarg dels propers dies.En la intervenció privada, Pascal ha destacat que una de les condicions podria ser la de demanar perdó a Quim Torra, president de la Generalitat, a qui Sánchez ha dedicat apel·latius com els de "supremacista" i "racista". "Obrirem un diàleg molt exigent", ha apuntat la coordinadora general. Aquest diàleg el portarà Carles Campuzano, portaveu del PDECat al Congrés dels Diputats.Pascal ha proposat concórrer a les eleccions municipals sota la marca de Junts per Catalunya (JxCat), ja provada amb èxit a les eleccions catalanes del 21 de desembre. Aquesta decisió s'acabarà de perfilar a la convenció municipalista que el partit celebrarà al juny, tal com va avançar NacióDigital . Aquesta convenció es farà els dies 15 i 16 de maig a Castelldefels.Aquest consell nacional, de fet, se celebra just quan falta un any exacte per als comicis locals, en els quals el PDECat s'hi juga l'hegemonia obtinguda per CiU els anys 2011 i 2016. Pascal ha fet èmfasi en la necessitat de repetir els resultats i en aconseguir que els regidors i alcaldes que ocupen les seves responsabilitats ho puguin seguir fent a partir de l'any vinent, amb especial atenció a la batalla de Barcelona."No ens conformem amb menys de 440 alcaldes, i això requereix molta feina i estratègia", ha ressaltat ja en obert Pascal, que ha reclamat posar tota la maquinària al servei dels comicis locals.Rumb a l'assemblea dels dies 20, 21 i 22 de juliol. Aquest és un dels principals missatges que han sortit del consell nacional, en el qual Pascal ha demanat "mirada llarga" per "ampliar el partit", segons ha indicat en la part privada de la cita. Fonts consultades perindiquen que divendres vinent hi haurà un nou consell nacional que servirà per convocar oficialment l'assemblea -el que abans es coneixia com a congrés-, que tindrà caire ideològic però que també servirà per, previsiblement, integrar més sensibilitats del partit a la direcció i escollir president.La trobada d'aquest dissabte tenia molt d'interès davant la possibilitat que el sector crític -encapçalat per Joan Ramon Casals, del corrent Moment Zero- aixequés la veu per demanar que l'assemblea del juliol tingués com a objectiu renovar la direcció. Els plans de la cúpula, en tot cas, passen per ampliar els membres que formen part de l'executiva -ara són dotze- i oferir una assemblea "a fons" en la qual es pugui "parlar de tot", també de les qüestions organitzatives que fa dos anys, amb la fundació del partit, no es van acabar de plasmar correctament. Una d'elles, per exemple, és el règim d'incompatibilitats, que tants maldecaps ha generat.Aquesta assemblea, segons ha indicat Pascal, serà coordinada per David Font, alcalde de Gironella i un dels presidents territorials de la formació. Un dels missatges més repetits en el discurs de la coordinadora general és que cal "sumar" i no anar al congrés amb la divisió existent el 2016, en plena batalla entre famílies. Divendres vinent hi haurà un consell nacional en el qual, per cert, participarà el president de la Generalitat, Quim Torra. Serà la primera vegada que ho faci des que va ser nomenat.Al juliol, ha dit Pascal, caldrà fer el congrés que fa dos anys no es va dur a terme. Hi haurà una ponència política "ambiciosa", i que permeti "eixamplar el perímetre" del partit. "Podem triar entre un projecte polític complaent, o ser un projecte polític obert, dinàmic i plural", ha ressaltat la coordinadora general.En aquest congrés hi haurà ponències ideològiques i també una sobre estatuts "per no estar en debat intern permanent". "Hem d'adaptar molt bé l'estructura a la situació política, si cal ampliant la direcció", ha destacat.

