Detingut per intentar asfixiar la seva dona amb un coixí a València

La policia espanyola ha detingut al districte de Patraix de València un home de 39 anys per presumptament deixar inconscient la seva dona a casa després d'agredir-la i intentar asfixiar-la amb un coixí, en presència dels seus dos fills menors d'edat. El sospitós va marxar del domicili mentre la víctima seguia inconscient, segons ha informat la Prefectura Superior en un comunicat.El 091 va rebre l'avís que la dona havia estat agredida pel seu marit en un immoble de la plaça Colònia Espanyola de Mèxic de València. Els agents van trobar l'afectada nerviosa i atemorida, amb hematomes visibles i acompanyada pels seus dos fills. La dona va manifestar als policies que, moments abans, el seu marit li havia propinat nombroses puntades per tot el cos per, posteriorment, llençar-la al llit i intentar asfixiar-la amb un coixí, fins que va perdre el coneixement. Quan va tornar en si, va comprovar que ja no era a casa i va trucar a la policia.Veient el seu estat, els efectius van sol·licitar un indicatiu sanitari perquè la traslladés a un centre de salut i fos assistida per les lesions que presentava. Mentre la víctima era tractada, una altra patrulla va localitzar el sospitós pels voltants de l'habitatge. L'home va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar.L'arrestat, d'origen pakistanès i amb antecedents policials, ja ha passat a disposició judicial per aquests fets.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)