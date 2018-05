Sabater «no creu» que el PSC vagi de «bracet» amb un PP «desprestigiat»

L'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, s'ha mostrat esperançada davant la possible moció de censura que la militància local del PSC ha de decidir si es tira endavant i ha considerat que "creu que no passarà". Tot i el "tensionament" i les "discrepàncies" respecte la posició que havia de prendre el consistori en assumptes d'àmbit nacional, com el referèndum de l'1-O i la "repressió del 155", Sabater ha apuntat que els socialistes ja han marcat el seu perfil i "no creu" que això els porti a "perdre un govern progressista" i que es posin "de bracet" amb un PP "tacat per la corrupció", "desprestigiat" i "sense projecte de ciutat".Sabater ha reiterat que seria "estrany" que el PSC donés suport ara a Albiol després d'haver ajudar a acabar "amb l'etapa més nefasta de la ciutat" el 2015 i en un moment en què el PSOE "es mou" per fer fora del govern de l'Estat a un partit que s'ha "demostrat que és una banda criminal, organitzada per cometre delictes, robar i saquejar a la ciutadania".Sabater ha expressat que "entén" que els socialistes sotmetin una decisió "tant rellevant" a la militància i ha aprofitat per "posar en valor" la intenció del PSOE "de fer fora del govern de l'Estat" a Rajoy. "El dubte és si és òptim que el PSC pugui fer un pas en fals tant greu com tornar a possibilitar que un partit tant tacat per la corrupció com el PP torni a entrar al govern de la ciutat. Crec que és un dubte que agafa pes", ha conclòs.L'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, ha encapçalat la jornada "Debat municipalista republicà" que s'ha celebrat aquest dissabte al Centre Cívic de Sant Roc de Badalona. La iniciativa s'ha celebrat per tractar possibles estratègies conjuntes unitàries en clau republicana i d'esquerres per les eleccions municipals de l'any que ve. 12 càrrecs electes, de fins a 11 municipis diferents, de candidatures lligades als Comuns, CUP i ERC han portat a debat propostes polítiques i dinàmiques "per incidir conjuntament en la gestió dels òrgans supramunicipals".La batllessa badalonina ha defensat que per "fer front al canvi" cal unir-se, generar poder popular i potenciar les confluències entre les organitzacions. "Són polítiques que s'enfronten amb els grans poders dels oligopolis, de l'Ibex 35 i de l'statu quo que es defensa amb moltes eines", ha subratllat.El debat ha comptat amb una taula rodona d'alcaldies de "governs del canvi" encapçalada per Sabater, l'alcalde de Cerdanyola, Carles Escolà; l'alcalde d'Argentona, Eudald Calvo; l'exalcalde de Sentmenat Marc Verneda, i el primer tinent d'alcalde de Badalona i regidor d'ERC, Oriol Lladó. Altres càrrecs electes han abordat l'anàlisi sobre les experiències en institucions supramunicipals com els Consells Comarcals, les Diputacions i l'Àrea Metropolitana de Barcelona.La jornada oberta ha estat la primera d'una sèrie de trobades àmplies, fruit de la reflexió i la proposta de les candidatures impulsores de Guanyem Badalona en Comú, Decidim Ripollet, Compromís per Cerdanyola, AEB de Badia, SOM Gramenet i Sant Adrià en Comú.

