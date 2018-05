Torrent insisteix que els consellers nomenats tenen els drets polítics «intactes»

El president del Parlament, Roger Torrent, ha defensat aquest dissabte que els consellers nomenats pel president de la Generalitat, Quim Torra, tenen tots els seus drets polítics "intactes" i haurien de poder exercir el càrrec. En una entrevista de TV3, Torrent ha defensat que hi ha "una nova ingerència" per part de l'Estat per seguir sense publicar els nomenaments dels consellers al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).Així, Torrent ha insistit que només li correspon a Torra nomenar els membres del Govern i ha considerat il·legal que l'Estat no publiqui els seus nomenaments, per tractar-se d'un "acte degut" que s'hauria de realitzar de manera automàtica.Ha afirmat que l'aplicació de l'article 155 de la Constitució no hauria d'allargar-se més en el temps i que, quan s'aixequi, una de les prioritats ha de ser recuperar el que la intervenció de l'autonomia ha "laminat, derruït o posat en perill", i ha fet especial èmfasi en les polítiques socials.Ha explicat que ha transmès als presos sobiranistes que no es mourà "ni un mil·límetre" en la defensa dels seus drets polítics i civils i ha demanat al Govern central que s'obri al diàleg.Torrent també ha indicat que en una democràcia madura i en un estat de dret sòlid "sentències com la del cas Gürtel comportarien dimissions polítiques evidents i molt notòries".

