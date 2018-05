Detenen l'exdirector financer d'una empresa de Sant Esteve Sesrovires per estafar dos milions d'euros

Objectes requisats pels Mossos en els escorcolls als domicilis dels detinguts. Foto: Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra han detingut l'exdirector financer d'una empresa de Sant Esteve de Sesrovires per una estafa d'uns dos milions d'euros. La investigació es va iniciar el 2016, arran de la denúncia d'un dels responsables de l'empresa, que va detectar les irregularitats.Segons la informació policial el detingut va manipular xecs i pagarés de l'empresa i es va apoderar dels diners estafats. A més, va crear un entramat d'empreses controlades per tres familiars que servien per blanquejar els diners. El passat 23 de maig els Mossos van fer diversos escorcolls en domicilis de Piera, l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona i van detenir aquests col·laboradors.En total es van comissar 8.180 euros en efectiu, rellotges de gamma alta i joies per un valor aproximat de 400.000 euros i altres objectes adquirits presumptament amb els diners estafats, així com documentació i suport informàtic d'utilitat per a la investigació.Els detinguts són dos homes i dues dones, tots de nacionalitat espanyola, de 69, 68, 34 i 32 anys i veïns de Piera i l'Hospitalet de Llobregat, i serien autors dels delictes d'estafa, falsedat documental i blanqueig de capitals. Tots quatre van passar a disposició judicial i el jutjat en funcions de guàrdia de Martorell va determinar l'ingrés a presó pels dos homes arrestats i llibertat amb càrrecs per les dues dones.