Activada l'alerta d'Ebola a Palma

Metges amb vestits aïllants als Estats Units per un cas d'Ebola, en una imatge d'arxiu Foto: Amandine Colin

S'ha activat l'alerta per Ebola a Palma després que una veïna trobés un pot marcat amb una etiqueta "Ebola viurs" al vestíbul de l'edifici del carrer Arxiduc Lluís Savador, 96 de la capital mallorquina, segons ha explicat el Diario de Mallorca. Dues dacions d'emergències amb vestits aïllants de protecció sanitària es van desplaçar ràpidament al lloc per retirar el pot amb sang i traslladar-lo a l'hospital de Son Espases, on es va aïllar a menys 80 graus.Aquest dissabte, la mostra de sang s'ha traslladat fins a l'hospital Carles III de Madrid per analitzar-la i comprovar si realment la mostra de sang està infectada pel virus de l'Ebola o no.Els veïns de l'edifici on es va trobar la mostra de sang han hagut d'esperar durant diverses hores a l'exterior i no han pogut tornar a les seves cases fins que s'ha comprovat que era segur tornar-hi.Tot i l'alarma creada, no es descarta que es tracti finalment d'una broma de mal gust ja que el nom del virus de l'Ebola no estava escrit correctament al pot. El nom científic d'aquest virus és Filoviridae Ebolavirus, i al pot que contenia la sang sospitosa posava "Filoviriade".