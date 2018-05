Comença la consulta sobre el topless a la piscina de l'Ametlla del Vallès

El nu simulat que van protagonitzar diversos usuaris per reclamar que es pugui fer topless Foto: Cedida

L'Ametlla del Vallès ha iniciat aquest divendres el període de votació a la consulta per decidir si es modifica, o no, el reglament de les piscines d’estiu per permetre-hi la pràctica del topless. Es podrà participar fins al 10 de juny, i ho podran fer totes les dones empadronades a l’Ametlla majors de 16 anys. Les votacions es poden fer a través d' aquest enllaç L'ajuntament ha emès un comunicat en què defensa que "malgrat de la consulta a altres consistoris i la lectura de reglaments de piscines d’estiu de molts ajuntaments de Catalunya es desprèn que a la majoria d’aquests equipaments no és permès el topless, s’ha optat per obrir un procés participatiu i s’ha preguntat a l’Observatori de la Igualtat de Gènere de l’Institut Català de les Dones, que ha respost que la consulta s’ha de fer a les dones usuàries de la piscina".Pel que fa al fet que puguin votar totes les dones, precisen: "Al tractar-se d’un equipament públic municipal on l’entrada és per abonament però també per entrada individual, i on també són usuàries les dones associades a Centre Esportiu Municipal Illa Activa –de les quals l’Ajuntament no disposa de dades personals-, es va decidir que la consulta seria en format electrònic i oberta a totes les dones majors de 16 anys empadronades a l’Ametlla del Vallès, atès que el Consistori entén que es tracta d’un equipament municipal i són les dones del poble les que han de decidir sobre aquest".Finalment, defensen que l'equip de govern "no té una concepció apriorística sobre aquesta qüestió, atès que s’han recollit tant opinions favorables com contràries a la modificació d’aquest reglament en el sentit que s’ha plantejat i, com en d’altres qüestions, ha decidit donar la veu a la ciutadania". "La decisió que prenguin les dones de l’Ametlla, sigui quina sigui, i tingui la participació que tingui, serà implementada per l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès de la forma més ràpida possible".

