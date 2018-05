Un incendi en un supermercat de Llinars del Vallès obliga a evacuar 14 veïns

Set dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat en l'extinció del foc del magatzem d'un supermercat Dia que ha cremat totalment aquesta matinada a Llinars del Vallès (Vallès Oriental). L'incendi ha obligat a evacuar un total de 14 veïns, segons han informat els Bombers de la Generalitat però no hi ha hagut cap ferit.L'avís del foc s'ha rebut a les 04.18 hores d'aquest dissabte al número 9 del carrer Masnou de la localitat vallesana, on hi ha situat el magatzem d'uns 30 metres quadrats del supermercat Dia ubicat al número 11 del carrer Doctor Fleming.Les flames han calcinat totalment el petit recinte, mentre que el local del supermercat d'uns 300 metres quadrats només ha quedat afectat pel fum. Com a conseqüència de la fumarada, s'han evacuat preventivament 14 veïns dels pisos superiors, que han estat reallotjats durant una estona.

