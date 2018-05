L'alcalde de Terrassa creu que Rajoy hauria de publicar els nomenaments

Alfredo Vega s'ha mostrat expectant amb el nou executiu i ha dit que confia que sigui "un Govern de tots els catalans i catalanes" que afronti els problemes reals que té la ciutadania i els ajuntaments que porten temps esperant per resoldre les seves necessitats.L'alcalde considera que l'executiu espanyol hauria de publicar el decret de nomenaments de Quim Torra perquè "el president té dret a formar Govern i que aquest es publiqui". Amb tot, ha exigit consellers que tinguin "presència real" en el territori. "La ciutadania el que necessita és que els polítics estiguin al carrer perquè sinó quin coneixement poden tenir del país?", s'ha preguntat. Vega opina que no n'hi ha prou amb manifestar una "bona predisposició" i alerta que no es pot governar "vivint a 500 quilòmetres de distància".Pel que fa a la figura de Quim Torra, l'alcalde de Terrassa ha reconegut que el president va expressar "algunes manifestacions desafortunades" a través de les xarxes socials i en els seus articles però ha advertit que "ha demanat perdó" per les seves paraules. "Se li ha de donar una oportunitat i esperar per veure quins són els fets, esperem que sigui un president que governi per tothom", ha comentat el socialista que ha apostat per donar-li "un marge de confiança".Vega també ha afirmat que confia que en el moment en què es formi un "govern efectiu" Mariano Rajoy aixecarà l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya tal i com va comprometre's el Senat.