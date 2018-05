«Censura a la televisió espanyola»: la pública alemanya despulla la manipulació a TVE

Treballadors de TVE i RTVE, vestits de negre Foto: Twitter @xabierfortes

“Censura a la televisió espanyola”, així titula la tv pública alemanya @ZDF un reportatge sobre les protestes internes a @rtve contra la manipulació i la censura política que pateixen els periodistes. https://t.co/ovMrG3qaf1 — Oriol Serra (@oriolserra) 25 de maig de 2018

La cadena de televisió pública alemanya ZDF ha publicat un reportatge sobre les protestes dels treballadors de TVE per la manipulació i la censura que pateixen els periodistes. En concret, el reportatge l'han titulat "Censura a la televisió espanyola" on expliquen que els treballadors de la televisió pública espanyola han decidit vestir-se tots de negre per denunciar la manipulació. El corresponsal de TV3 a alemanya, Oriol Serra, ha fet una piulada anunciant el reportatge.

