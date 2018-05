VÍDEO Boye humilia un periodista d'«Espejo Público» molt preocupat pels diners de Valtònyc

Cuando vas pidiendo a gritos un guantazo. Y al final te lo dan. pic.twitter.com/DWNcd680UR — kantinu (@kantinu) 25 de maig de 2018

L'advocat d'Antoni Comín i Meritxell Serret a Bèlgica i el coordinador internacional de les defenses del Govern a l'exili, Gonzalo Boye, serà també el lletrat que portarà la defensa del raper Valtònyc, que fa uns dies va marxar a l'exili per evitar la condemna de presó. Així mateix ho va explicar el lletrat a Espejo Público d'Antena 3.Durant la conversa, un dels periodistes de l'espai presentat per Susanna Griso estava molt interessant en saber com pagaria el raper mallorquí les minutes de la seva defensa. La insistència va fent pujar la mosca al nas de Boye, que li explica com sufragarà les despeses: "Miri, el que jo no he vist és que li preguntin al senyor Bárcenas amb què paga la seva defensa. Això seria un bon començament. Ha tingut anys d'oportunitat per preguntar-li. Els diners que pagui Valtònyc estaran perfectament declarats a la hisenda pública, no sé si és el cas de Bárcenas o Correa".L'ingrés a presó del raper mallorquí es va confirmar fa unes setmanes, quan el Tribunal Constitucional va tombar l'últim recurs que Josep Miquel Arenas havia presentat contra la sentència de l'Audiència Nacional -ratificada pel Tribunal Suprem-, que el condemnava a tres anys i mig per injúries a la corona i enaltiment del terrorisme, a més d'amenaces pel contingut de les seves cançons. De fet, l'alt tribunal espanyol ni tan sols va debatre el seu recurs, sinó que d'entrada va refusar admetre'l a tràmit.Davant d'aquesta situació, el raper va avisar l'Estat que "no ho posarà tan fàcil": "Desobeir és legítim i obligació en aquest estat feixista", va deixar clar, i va assegurar que "Espanya farà el ridícul un altre cop".Moments després que es conegués l'exili de Valtònyc, desenes de persones es van concentrar a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, coincidint amb el dia que finalitzava el termini per ingressar a la presó. El clam majoritari va ser en solidaritat amb el raper mallorquí, tot i que també es van escoltar crits de "los borbones son unos ladrones" i a favor de Valtònyc. Poca estona més tard, els manifestants van començar a pujar per la Via Laietana cridant consignes i també s'ha pogut sentir Els Segadors.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)