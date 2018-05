ERC oficialitza la candidatura d'Aurora Carbonell a l'alcaldia de Sitges

L’assemblea local d’ERC ha aprovat la designació d’Aurora Carbonell com a candidata a l’alcaldia de Sitges per les eleccions municipals de l’any vinent. “Encaro el repte amb més experiència i ganes de seguir treballant pel poble”, va declarar Carbonell just després de finalitzar la reunió de la militància, que es va celebrar divendres a la seu situada al Centre Comercial Oasis.Els republicans ja han posat en marxa tots els grups de treball i la comissió electoral que ha d’anar treballant la confecció de la candidatura, la qual es preveu tenir confeccionada i validada a principis del 2019.

