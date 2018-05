Acte de suport a l'activista dels CDR Tamara Carrasco a Viladecans

Mireia Boya i Tamara Carrasco a l'acte de suport a Viladecans Foto: NacióDigital

Acte de suport a Tamara Carrasco a Viladecans Foto: NacióDigital

Tamara Carrasco ha estat la protagonista d'un acte celebrat aquest vespre a la seva ciutat, Viladecans. Carrasco, que va ser detinguda per la Guàrdia Civil i acusada de terrorisme per ser activista dels CDR, ha anunciat la creació de l'Associació Catalana de Solidaritat amb les Persones Represaliades. A l'acte, entre més noms, hi ha participat l'exdiputada de la CUP Mireia Boya.Carrasco va ser detinguda fa un mes acusada de terrorisme i rebel·lió, i portada davant l'Audiència Nacional, que la va deixar en llibertat. El jutge no va fer cas a la Fiscalia i li va imputar un delicte de desordres públics, rebaixant així de manera dràstica les acusacions contra l'activista.

