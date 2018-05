L'alcalde de Caldes de Montbui anuncia que no es presentarà a la reelecció

L'alcalde de Caldes de Montbui , Jordi Solé (ERC), ha anunciat aquest divendres al vespre que no encapçalarà la llista del seu partit a les eleccions municipals de l'any que ve. Ho ha dit en un acte organitzat per l'ateneu Centre Democràtic i Progressista de la vila termal, en què precisament ha explicat les línies que, segons ell, ha de seguir el municipi els pròxims anys.El també eurodiputat ha explicat que no optarà a la reelecció perquè creu que ha tancat una etapa: "Acabo el compromís que vaig adquirir. No perquè estigui cansat o no tingui idees, sinó perquè en política, tal i com passa en la vida, tot són etapes".Solé ha fet un bon balanç dels 12 anys que complirà com a batlle: "Em vaig presentar perquè volia canviar la dinàmica negativa que tenia Caldes i perquè volia canviar el poble amb un estil proper i eficaç. Crec que ho he aconseguit", ha afirmat. Solé ha afegit que no escollirà "un candidat a dit" per substituir-lo.

