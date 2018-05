La Fiscalia tira endavant els tràmits per inhabilitar alcaldes pel referèndum

La Fiscalia tira endavant els tràmits per inhabilitar els alcaldes compromesos amb el referèndum de l'1 d'octubre. Setmanes abans de la votació, per ordre de la Fiscalia General de l'Estat, es van obrir diligències contra tots aquells batlles que s'havien posat a disposició del Govern per celebrar el referèndum d'independència, i ara, després de 8 mesos, la Fiscalia comença a moure's.Segons ha pogut saberdiversos ajuntaments del Pirineu ja han rebut els requeriments de la Fiscalia. La carta a què ha tingut accés aquest diari demana als alcaldes que informin sobre el nombre i identitat dels locals de titularitat municipal cedits i oberts al públic com a col·legis electorals durant el referèndum, i qui en va autoritzar l'obertura. Fa pocs dies, l'alcalde d'Argentona, Eudald Calvo, va informar a través de Twitter que també havia rebut el requeriment del fiscal.Quan falta un any per a les eleccions municipals, la Fiscalia torna a posar al punt de mira els alcaldes, i des de fa setmanes, l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) s'ha posat en guàrdia per protegir els ajuntaments catalans. Aquesta setmana, a Riudoms, al Baix Camp, el president de l'entitat, Josep Maria Cervera, reiterava que "el municipalisme és un objectiu" del govern espanyol, que vol arribar a les municipals amb "la primera línia del municipalisme sobiranista inhabilitada".

