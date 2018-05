El PP de Badalona avisa el PSC que no participarà «en cap ocurrència» de cara a un futur govern

El PP de Badalona ha recordat aquest divendres al PSC que no posa cap condició per al futur govern de transició fins a les eleccions municipals del 2019 però que no participarà "en cap ocurrència". El president del grup popular, Juan Fernández, assegura que s’ha pres aquesta decisió després de les declaracions que ha fet el PSC aquest migdia en què ha obert la porta del possible pacte a partits que formen el govern actual com ERC o ICV.Els populars han ajornat la segona reunió de la comissió tècnica que s’havia de celebrar aquesta tarda fins que els socialistes no aclareixin "la pregunta que volen fer als seus militants, quan la vol fer i quin és el resultat de la mateixa".Fernández assegura que no perdran el temps negociant un programa de govern amb un partit "que no sap què vol fer, ni quina pregunta farà als seus militants ni quan ho farà" i ha afegit que quan ho tinguin clar "en tornem a parlar”. “Fa gairebé 20 dies que l’alcaldessa va perdre la qüestió de confiança i el PSC encara està amb una indefinició difícil d’entendre”, ha criticat afirma el president del grup popular.No obstant, els populars valoren "de forma molt positiva" la feina que està desenvolupant la comissió tècnica i el fet que els tres partits que la formen coincideixin "en un 85-90%" tant en el diagnòstic de la ciutat com en les mesures a emprendre durant aquest últim any de mandat. “L’únic que falta és saber amb exactitud què vol fer el PSC per presentar la moció de censura ”, ha conclòs Fernández.

