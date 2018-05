VÍDEO El Rubius deixa YouTube per estrès i ansietat

El youtuber malagueny El Rubius ha anunciat que deixa durant uns mesos el seu canal de YouTube, amb prop de 30 milions de subscriptors, per problemes d'estrès i ansietat. En un vídeo penjat a la xarxa de poc més de set minuts, el jove explica com se sent des de fa uns mesos i exposa les raons per fer una pausa. El vídeo ja compta amb més de quatre milions de reproduccions i ha rebut moltes mostres de suport dels seus seguidors. El podeu veure aquí:El Rubius explica que se sent molt pressionat per haver d'estar sempre al 100% i que la decisió l'ha presa després de pensar-hi molt. De fet, en un altre vídeo publicat al seu canal fa unes setmanes ja deixava entreveure aquesta situació. Apareixia ell amb "el seu germà bessó" i responien preguntes dels subscriptors. En alguna de les respostes, el youtuber ja explicava que no se sentia feliç.Malgrat que ha dit que no descarta penjar algun vídeo durant l'estiu, El Rubius dedicarà aquests mesos al projecte "Virtual Hero", una sèrie d'anime basada en els seus dibuixos i que s'ha d'estrenar abans d'acabar l'any.

