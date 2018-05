«Ahora caigo» d'Antena 3 busca concursants per a un programa especial sobre la Patum

"El programa especial sobre la Patum estarà dedicat a

la temàtica de la festa, amb preguntes, proves i també amb l'objectiu que els participants n'expliquin coses i donar-la a conèixer a l'audiència", han afirmat fonts properes.

La Patum serà protagonista d'un dels onze programes especials que Ahora Caigo d'Antena 3 es proposa dedicar a "les festes populars d'Espanya". L'espai, presentat pel televisiu Arturo Valls, prepara un càsting per escollir onze berguedans i/o patumaires que participin activament a la Patum i que estiguin disposats a concursar al programa."Hi haurà onze programes, cadascun dedicat a una festa popular, com pot ser la Patum, els Moros i Cristians d'Alcoi, la Tomatina de Bunyol, la Romeria del Rocío o la Feria de San Isidro de Madrid, i el guanyador de cada programa passarà a una gran final en què competirà contra els altres", han explicat fonts d'aquest espai de televisió que produeix Gestmusic.En principi, el càsting ha de realitzar-se el 27 de juny i depenent del nombre de persones que s'hi inscriguin es farà a Barcelona o a Berga mateix. Per participar-hi, cal trucar al telèfon 93 253 67 08 en horari d'oficina."Ahora Caigo" - programa en què el premi màxim a què pot optar cada concursant si supera totes les rondes de preguntes és de 100.000 euros - no ha revelat encara quan es gravaran ni quan s'emetran aquests espais especials dedicats a les festes populars de l'Estat. La maquinària per fer-los possible, però, és en marxa i els seus responsables expliquen que s'han posat ja en contacte amb l'Ajuntament de Berga per establir-hi certa col·laboració que els faciliti la tasca de preparació de l'espai.