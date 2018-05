El videoclub més antic de l'Estat aconsegueix salvar-se de la desaparició

Video Instan, el videoclub més antic de l'Estat i que s'ubica a l'Eixample de Barcelona, ha tancat amb èxit la seva campanya de micromecenatge per finançar un nou local i així salvar-se de desaparició. El nou projecte, anomenat Video Instan Café Cinema, ha recaptat un total de 40.112 euros gràcies a la contribució de 638 mecenes.La suma de diners recaptada es destinarà a un espai de 320 metres quadrats situat al carrer Viladomat 239, que els responsables de Video Instan volen convertir en un videoclub que no es limiti a vendre o llogar pel·lícules, sinó que també compti amb un cinema propi de petit format amb 32 butaques i una cafeteria, i en un lloc de trobada pels més cinèfils. De fet, Video Instan ja ha organitzat durant els seus 38 anys d'història tot tipus d'activitats culturals per acostar els amants del cinema als directors, actors i equips artístics i tècnics.Nascut a principis dels 80, el negoci s'ha vist obligat a buscar una alternativa al local del número 30 del carrer Enric Granados per la pujada del 200% del preu del lloguer que van plantejar els propietaris en la renegociació del contracte, que va expirar el passat mes de setembre.Amb un arxiu únic de més de 44.300 referències cinematogràfiques, 8.000 d'elles en format VHS, el nou projecte vol erigir-se com un "centre de trobada de referència" entre els amants de la indústria cinematogràfica a la capital catalana. Video Instan preveu obrir en el local del carrer Viladomat a principis de juliol.

