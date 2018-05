Vilanova i la Geltrú: el procés deixa el govern del PDECat en una perillosa minoria

“No hem vist cap gest del PSC amb els presos polítics i això és una línia vermella insuperable”, amb aquesta frase, l’alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, va justificar el passat 6 d’abril el trencament del pacte de govern amb els socialistes . Una decisió fonamentada en dos moments; el reingrés a presó de Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa i Carme Forcadell i el fet que els diputats socialistes al Parlament no aplaudissin els familiars dels presos polítics.Tot i això, des de l’1 d’octubre, PDECat i PSC han estat capaços de conviure enmig de nombroses pressions de les forces sobiranistes i la mateixa militància de l’antiga Convergència. Segons Juan Luis Ruiz, regidor i primer secretari dels socialistes a la capital del Garraf, el trencament respon a criteris electorals, “perquè cert que hem tingut les nostres diferències amb el procés, però també dic que la nostra posició és la mateixa de fa tres anys i hem seguit compartint govern amb el PDECat”.Immediatament es va anunciar la dissolució del pacte de govern, l’alcaldessa Neus Lloveras va iniciar una ronda de contactes amb “aquelles forces que vulguin crear un front comú en defensa de la democràcia i l’estabilitat municipal”. L’opció més imminent, pendent de ser ratificada en els pròxims dies, que té Lloveras per enfortir l’executiu és un acord amb ERC. De fet, els republicans ja han anunciat el nom d’Olga Arnau com la seva cap de llista pels comicis de l’any vinent.En paral·lel a l’acord entre PDECat i ERC, Neus Lloveras negocia amb la CUP i SOM VNG una entesa per aprovar els pressupostos municipals. Totes dues formacions han anunciat que no signaran cap pacte d’estabilitat, més enllà d’una hipotètica aprovació dels números.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)