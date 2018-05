Quin és el teu parc natural favorit de Catalunya?

El 24 de maig de 1909 es van declarar els primers parcs nacionals del continent a Suècia. Aquest fet va comportar que anys més tard es convertís el 24 de maig en el Dia Europeu dels Parcs . A Catalunya, per commemorar-ho, s'organitzen activitats als espais naturals protegits del país fins al proper diumenge 27 de maig. Al Principat hi ha un total de 20 parcs –entre parcs nacionals, parcs naturals, espais naturals i paratges naturals-. An'hem seleccionat deu i us demanem que voteu el vostre favorit.

