Tanca la Platja de l'Eixample de Barcelona

Barcelona s'ha quedat sense la Platja de l'Eixample . Es tracta d'una piscina pública amb una petita zona de sorra que cada estiu obria als Jardins de la Torre de les Aigües, al número 56 del carrer de Roger de Llúria. L'Ajuntament ha decidit no renovar la concessió a l'associació que la gestionava després de les queixes reiterades d'una veïna per soroll, ha informat Betevé i han confirmat afonts municipals. Els jardins es transformaven en la platja cada estiu des del 1987.Segons el consistori, feia temps que una veïna es queixava que havia de suportar soroll a casa seva durant els estius per la presència de banyistes. L'any passat l'Ajuntament va mesurar el soroll i va descobrir que estava per sobre dels límits que estableix la normativa, que ha canviat molt en relació als anys 80, raó per la qual no ha renovat la concessió. En el 2016 van passar per la platja 52.000 usuaris en els 77 dies que va estar oberta: 330 de mitjana els matins, quan hi anaven casals d'estiu, i 280 a les tardes.

