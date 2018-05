Mor un veí de Sabadell electrocutat mentre es dutxava

Un home ha mort electrocutat, aquest divendres al migdia, mentre es dutxava. Es tracta d'un veí del carrer Príncep de Viana, 6 i tot apunta, segons han detallat fonts del Mossos d'Esquadra, que hi ha hagut una "anomalia" a la instal·lació elèctrica. La policia catalana està investigant el cas.Els Mossos han arribat al lloc passades les 13 hores i han avisat els Bombers, que ha enviat una dotació. Han decidit desallotjar l'edifici, de cinc plantes amb dos pisos per planta, per precaució. Una desena de veïns han estat unes dues hores fora de les seves llars i han tornat quan s'ha assegurat que no hi havia risc. Tot i així, hi ha alguns pisos sense llum.Els Bombers han revisat l'estat de les instal·lacions elèctriques de la finca, així com tècnics de Fecsa-Endesa. Les afectacions dins de les cases ha estat en zones amb aigua com banys i cuines.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)