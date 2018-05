Espases en alt a la plaça major de l'Ebre

A la plaça major de les Terres de l’Ebre comencen a retronar ja els tambors del que es preveuen les eleccions més excitants en molts anys. A un any vista, els dos partits ara socis de Govern a Tortosa, el PDECat i ERC, artífexs d’un pacte que van tancar a meitat legislatura, prenen posicions conscients que es veuen abocats a protagonitzar una disputa electoral molt oberta, perquè possiblement per primer cop en molts anys no hi ha un candidat que ostenti de sortida un lideratge hegemònic per sobre de la resta.D’una banda, la candidata del PDECat, Meritxell Roigé, ja amb una sòlida experiència política municipal i també com a diputada al Parlament durant tres legislatures, va heretar el passat mes de febrer l’alcaldia cedida per qui acabava d’haver estat onze anys alcalde, Ferran Bel, el seu màxim avalador polític. Bel ja va anunciar durant l’última campanya municipal que seria la darrera vegada que optaria a l’alcaldia, i de fet des que va encetar-la molts tenien assumit que abans d’acabar-la, arribaria el relleu, com així ha estat.Un últim any de mandat durant el qual la nova alcaldessa, la primera de la història de la ciutat, té l’oportunitat de marcar perfil propi i aplanar el camí per mirar de revalidar per al PDECat la victòria que CiU, amb Bel al capdavant, ha aconseguit en tres mandats consecutius.Bé és cert, però, que el resultat de les eleccions del 2015 van ser un bany d’humilitat per a la formació nacionalista, venint com venia quatre anys abans d’una majoria absoluta. I és que va perdre quatre regidors, encara que va duplicar en nombre de vots el segon partit en vots, ERC, que per contra passava de dos regidors a quatre, els mateixos que Movem, que entrava en troba a l’Ajuntament fa quatre anys (amb 2 regidors més que ICV, que hi estava integrat).Fa quatre anys, el PSC, l’única formació que ha ostentat l’alcaldia a la ciutat a banda de CiU –entre el 1999 i el 2007, amb Joan Sabaté- va quedar en quarta posició i els mateixos tres regidors que ja tenia. La CUP per primera vegada va aconseguir representació a l’Ajuntament de Tortosa, un regidor, com el PP, que no aixeca cap des que fa 15 anys va pretendre transvasar aigua de l’Ebre amb el PHN.En qualsevol cas, aquells resultats de fa quatre anys van seguir sent una pedra en la sabata d’ERC, perquè per bé per primera vegada els republicans s'imposaven a CiU com a força guanyadora als municipis ebrencs, Tortosa li va quedar com a gran assignatura pendent, ni més ni menys que la capital. Per optar a donar la campanada, recentment s’ha presentat la plataforma ciutadana i electoral Tortosa Sí, amb l’advocat Javier Faura, actual degà del Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa, al front. Faura, membre d’una de les famílies influents de la capital, entra sense experiència en l’arena política, encara que ben imbricat en el teixit socio-econòmic de la ciutat, i treballa, ha anunciat, per poder formular una candidatura conjunta de la mà d’ERC.Per la seva banda, Movem ha acabat aquest mes de maig un procés de primàries que ha avalat el candidat Jordi Jordan que este mandat es va convertir en el cap del primer grup de l’oposició després que ERC pactés amb CiU. Ell repetirà com a cap de llista de la formació d’esquerres erigint-se com a motor del “veritable” canvi a la ciutat i amb l’impuls d’haver aconseguit fa quatre anys ser la força d’esquerres més votada en la majoria dels col·legis electorals de la ciutat.Una de les incògnites és saber què passarà amb el PP després que Jaume Solé, el valor de futur de la formació, es donés de baixa de militant fa poques setmanes. Falta saber si encapçala la possible llista amb què Ciutadans articuli la seva opció política a la ciutat. Pel que fa al PSC, el primer secretari de l’agrupació local, regidor a l’Ajuntament de Tortosa i conseller al Consell Comarcal del Baix Ebre, Enric Roig, s’ha postulat com a candidat. La CUP, molt activa en la seua tasca d’oposició en este primer mandat seu amb representació a Tortosa, ha de formular candidatura per tractar de consolidar la seva posició.

