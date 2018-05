Torra exigeix per carta a Rajoy que permeti formar Govern «sense dilacions»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha enviat un carta a Mariano Rajoy en la qual li exigeix la publicació del nomenament dels consellers al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) per tal de procedir a l'aixecament de l'article 155 de la Constitució. Aquesta comunicació arriba poques hores després que la Comissió Jurídica Assessora (CJA) hagi tramès un informe a Torra en el qual avala el nomenament dels consellers -entre els quals quatre empresonats i exiliats- i on s'insisteix que no cal la seva presència física al Palau de la Generalitat per prendre possessió.L'informe apareix en la carta que ha enviat Torra a Rajoy, la segona que li envia en el període d'una setmana. Fa tot just set dies, el president de la Generalitat li oferia al seu homòleg estatal que calia obrir un període de diàleg "sense condicions", i l'emplaçava a reunir-se el més aviat possible, un missatge que reforçava dilluns després de visitar els presos i les preses polítiques. Torra ha tornat a recalcar-ho en la missiva d'aquest divendres, en la qual reitera la voluntat d'una cita "pròximament".El president català ressalta que, amb la publicació del nomenament dels consellers, el 155 s'acabarà -de moment segueix vigent, segons el pacte al qual va arribar Rajoy amb el PSOE i Ciutadans fa tot just una setmana- i es podrà "recuperar la normalitat institucional" a Catalunya. Segons Torra, la intervenció de l'autonomia ha fet "mal" al país.

Carta de Torra a Rajoy perquè publiqui el nomenament dels consellers al DOGC by naciodigital on Scribd

