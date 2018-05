VÍDEO Imatges inèdites de la repressió policial de l'1-O a un col·legi de Barcelona

El col·legi i altres llocs adients per fer servir l'idioma català

0. A Catalunya, la Franja de Ponent, al País Valencià, a les Illes Balears i Pitiüses. 1. Ajuntaments i Cases Consistorials. 2. Bancs i guinguetes financeres. 3. Biblioteques I exposicions de tot tipus. 4. Museus i altres llocs de culte. 5. Comissaries policials, duanes i punts estàtics o mòbils de reconeixement sistemàtic de documentació i verificació de dades. 6. Correus, burofaxos i telecomunicacions. 7. Escoles bressol i de brètols. 8. En els jocs i en les joguines. 9. Universitats i altres temples de la ciència i la sapiència. I institucions universitàries “internacionals” radicades a Catalunya, la Franja de Ponent, el País Valencià, a les Illes Balears i Pitiüses. 10. Estacions de trens, autobusos i ferrocarrils de la Generalitat i els transversals soterranis. 11. Aeroports , ports marítims i de muntanya i ferris de la Mediterrània. 12. Hospitals i Centres d’Atenció Primària i secundària. 13. Jutjats amb especial esment pel personal togat I per les víctimes de la societat , dempeus o assegudes al banc dels acusats. I els col·legiats i invitats als ICABs. 14. Compareixences als Parlaments. 15. Places , mercats , centres comercials incloent hipermercats , supermercats , autoserveis , adrogueries , botigues de queviures tradicionals i de conveniència i asiàtiques diverses. 16. Altres àmbits de la vida tal com botigues, magatzems i altres llocs de compravenda. Professionals, autònoms o empresaris, de productes o serveis de tota mena. 17. Companyies logístiques de vendes on line i altres del món col·laboratiu i digital. 18. Plataformes multimèdia de continguts de lleure. 19. TICs i TACs. 20. En les relacions entre les Generalitats. I sobretot , i ara més que mai , a l’internet i a les xarxes socials i , com no , a Naciódigital.