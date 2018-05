La vigència «extraordinària» del Grup de Folk: 50 anys de cançons i revolta

El Grup de Folk, en acció durant el recordat concert al Parc de la Ciutadella del 1968 Foto: Arxiu Grup de Folk

Els participants al concert del Grup de Folk al Parc de la Ciutadella, al Tradicionàrius Foto: Tradicionàrius

Eren els anys 60, i l'actualitat musical catalana passava pel fenomen de la Nova Cançó, emmirallada en les sonoritats de la chanson francesa i que va tenir els Setze Jutges com a màxim exponent. Artistes com Raimon, Llach o Serrat eren els ídols de la nova escena, estrelles fulgurants que sabien combinar el discurs polític amb l'emotivitat. Però la gravetat, la consciència i la reivindicació també podia tenir d'altres formes. I així va ser com va néixer el Grup de Folk , el contrapunt festiu i popular als Setze Jutges, la rauxa que equilibrava la balança amb una nova manera de lluitar, de comprometre's i de somiar a través de la música.El Grup de Folk va tenir una vida efímera –en actiu durant dos intensos anys, el 1967 i 1968– però una gran incidència en la memòria musical catalana. Una de les grans diferències del nou grup amb els Setze Jutges eren els referents: el repertori no mirava al nord, sinó a l'oest i a l'essència d'arrel, a la pròpia tradició. De la chanson es va passar a la recuperació de cançons populars catalanes i al Folk Song nord-americà, sobretot gràcies a nombroses adaptacions de clàssics com Pete Seeger o Bob Dylan, entre molts d'altres. Una sonoritat que anava acompanyada d'una manera de viure, més alliberada i més desenfada.Aquell grup de cantants i artistes va irrompre amb una força inusitada. De seguida van fer nombrosos concerts i festivals arreu del país. Però, de tots ells, el més especial i recordat va ser el multitudinari Festival Folk del Parc de la Ciutadella, en plena erupció del maig del 68, que va comptar amb l'assistència d'unes 9000 persones al llarg de 7 hores de música. Aquest diumenge, 50 anys després del fet, el Centre Artesà Tradicionàrius (CAT) ha organitzat un concert per commemorar-ne l'aniversari, de nou al Parc de la Ciutadella de Barcelona.El concert porta per títol Veure com dansa el pomer i estarà protagonitzat pels artistes que ja van protagonitzar aquella onada de llibertat incipient i pre-Transició: Jaume Arnella, Pau Riba, Falsterbo –amb Eduard Estivill i Montse Domènech–, Isidor Marí, Jordi Pujol, Montserrat Soler, entre molts d'altres, que homenatjaran el primer concert multitudinari a l'aire lliure que es va celebrar durant el franquisme. La jornada es completa amb la 41a edició del festival educatiu La Tamborinada . El coordinador de l'acte, Jordi Pesarrodona, serà el presentador del concert, acompanyat de les il·lustracions en directe de Valentí Gubianas.Ai adéu cara bonica de Falsterbo, Kumbaya d'Isidor Marí o El soldat universal d'Oriol Tramvia seran algunes de les cançons que conformaran el repertori que sonarà aquest diumenge 27 de maig al Parc de la Ciutadella. El Grup de Folk retrà homenatge al cançoner popular que es va desenvolupar des del Primer Festival Folk l'any 1968. "Hi ha cançons que són molt actuals encara que hagin passat 50 anys, la gent mentalment fa un paral·lelisme del que va passar l'any 68 amb el que està passant ara", explicava el director del Centre Artesà Tradicionarius, Jordi Fàbregas, durant la presentació de l'esdeveniment.El concert de cloenda s'inclou dins d'una programació plena d'activitats commemoratives, com el llibre del periodista Ferran Riera, Grup de Folk. Crònica d'un esclat, o la Trobada de Grups de Folk dels 60-70 que sorgiren arran del naixement del grup, conduïda per Jaume Arnella. Ell mateix explica les sensacions d'aquest proper concert, una festa i una reivindicació: "Fa respecte tornar a pujar dalt de l'escenari. Hi havia cançons d'aquestes que no les havia tornat a cantar, però tornes a cantar-les amb l'ambient d'ara i veus que aquelles cançons continuen tenint una vigència extraordinària". Paraula d'Arnella.

