​Barcelona promet comprar el gimnàs que té un projecte de lloguer assequible a Sant Antoni

El Gimnàs Social Sant Pau de Barcelona, que està a cavall entre el Raval i Sant Antoni, ha aconseguit finalment un primer pas perquè pugui salvar-se definitivament i desenvolupar el seu projecte de lloguer assequible . El ple municipal ha aprovat una proposició a instàncies de la CUP amb la qual l'Ajuntament es compromet a que ell mateix o la Generalitat comprin el gimnàs abans del 31 de desembre d'enguany, sempre que la propietat estigui oberta a vendre. Als responsables del gimnàs els consta que s'ha mostrat disposada a negociar-ho.El Sant Pau, que està a prop del mercat de Sant Antoni reobert aquesta mateixa setmana, té un projecte sobre la taula (#HabitemElSantPau) per assegurar la seva continuïtat. Suposa que l'Ajuntament compri l'espai i s'impliqui en la construcció de 47 habitatges de lloguer assequible, que a la llarga serien públics, i que contribuirien a mitigar el dèficit d'aquests pisos que pateix la ciutat. Els lloguers per a un pis de 70 metres quadrats podrien rondar els 450 euros mensuals.La proposta ha prosperat amb el suport de tots els grups excepte el PSC i el PP, que s'han abstingut. També el govern d'Ada Colau ha acabat votant-hi a favor, un posicionament que no s'ha aclarit fins a darrera hora. A Barcelona en Comú havien esgrimit que volien garantir abans que el projecte era viable, i han acabat introduint a la proposta una transacció amb la qual s'ha inclòs que, a més del consistori, pugui ser la Generalitat o el Consorci d'Habitatge –on hi ha les dues administracions- qui executi la compra."Farem tot el possible", ha assegurat la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, perquè considera que la tasca del gimnàs, que també exerceix una funció social , ha de poder continuar. A més, la compra ha de servir perquè el gimnàs pugui desenvolupar el projecte per augmentar el parc públic d'habitatge i experimentar altres fórmules de gestió, ha recordat. El popular Javier Mulleras ha posat en dubte que el gimnàs hagi de continuar al mateix lloc, i Pin li ha replicat que ja havien mirat si era possible el trasllat, però no han trobat un lloc alternatiu.La regidora ha explicat que les negociacions amb la propietat començaran "de manera immediata" si està disposada a vendre. Ha recordat que, quan es van negociar per salvar el gimnàs uns anys més i el consistori va comprar el número 10 del carrer Reina Amàlia per incrementar el parc públic d'habitatge, es va establir que l'Ajuntament tindria el dret de tanteig i retracte sobre el gimnàs.Això significa que si la propietat vol vendre'l, el consistori té preferència per quedar-se'l. Pin ha precisat que aniran a demanar-li a la Generalitat, que és "qui té plenes competències", segons ha asseverat, que executi la compra amb l'Ajuntament. En tot cas, si no és possible, ho farà el consistori pel seu compte. "Hem de poder exigir a la Generalitat que faci els seus deures més enllà del 155, que entenem les complicacions que suposa", ha admès.

