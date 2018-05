Dos detinguts en una operació policial contra un narcopis al Gòtic de Barcelona

EN MARXA operatiu amb @barcelona_GUB al barri Gòtic de Barcelona. Fem una entrada a un pis que s'utilitza com a punt de venda de drogues pic.twitter.com/KOT3Bxr9Nv — Mossos (@mossos) 25 de maig de 2018

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han detingut aquest divendres al migdia dues persones en un operatiu conjunt a un narcopis al barri Gòtic de la capital catalana.La policia ha fet una entrada en un pis situat al número 15 del carrer Ataülf que s'utilitzava com a punt de venda de drogues i els agents han comissat uns tres grams d'heroïna i uns quinze de cocaïna.Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desplegat un operatiu al barri Gòtic de Barcelona contra els narcopisos, que s'ha iniciat al voltant de dos quarts d'una i s'ha allargat durant unes dues hores.Justament avui l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el líder del PDECat a l'Ajuntament, Xavier Trias, han pactat el pla de xoc per combatre el fenomen dels narcopisos entre estiu i finals d'any, que ve a reforçar el que ja té l'Ajuntament des de mitjans de l'any passat. Han acordat dotar-lo amb 4,8 milions d'euros i reforçar els equips municipals d'atenció amb una seixantena d'efectius. El pla ha prosperat en el ple d'aquest divendres amb el suport del govern de Barcelona en Comú, del PDECat, d'ERC i del regidor no adscrit, Gerard Ardanuy (Demòcrates); l'abstenció de Cs, el PSC i el PP, i el vot en contra de la CUP.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)