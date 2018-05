Resposta contundent de l'alcaldessa de Sant Vicenç dels Horts a la carta de Millo sobre els llaços grocs

En la meva resposta a @EnricMillo li recordo que a #SantVicençdelsHorts tenim un veí a la presó @junqueras i que el meu compromís amb la democràcia em porta a treballar per garantir la llibertat d'expressió pic.twitter.com/D0ZBCHCBvM — Maite Aymerich🎗 (@MaiteAymerich) May 25, 2018

Dura resposta de l'alcaldessa de Sant Vicenç dels Horts, ciutat d'Oriol Junqueras, a la carta d'Enric Millo que demanava vetar els llaços grocs a l'espai públic després de les agressions ultres a Canet de Mar. Maite Aymerich recorda al delegat del govern espanyol a Catalunya que el municipi té un veí empresonat -Junqueras- i reitera que el seu compromís i el del consistori amb la llibertat d'expressió l'obliga a "treballar per garantir la llibertat d'expressió".A la resposta, Aymerich qualifica d'"insòlita" la carta de Millo. "Et tutejo perquè tu també ho fas encara que no ens coneguem", li etziba l'alcaldessa. Afirma que la presó preventiva sense judici que afecta Junqueras és abusiva, tal com han qualificat diverses instàncies, i "genera indignació i impotència a molts vicentins i vicentines"."Em costa d'entendre el que anomenes com a 'objectivitat i neutralitat en l'ocupació de determinats espais públics'", continua Aymerich. Recorda que garantir la llibertat d'expressió no ha afectat la normal convivència ni ha provocat cap conflicte, i assegura que totes les expressions populars s'han dut a terme "de manera exemplar, amb respecte i civisme".Així, l'alcaldessa respon a Millo que "no està disposada" a vulnerar el dret fonamental a la llibertat d'expressió. "Com a alcaldessa continuaré treballant per garantir l'exercici d'aquest dret democràtic i bàsic a tota la ciutadania vicentina", rebla.

