La darrera conseqüència de la crisi política del govern espanyol

L'acord dels partits constitucionalistes, que fa tot just una setmana es retrataven fent pinya contra l'independentisme, ha saltat pels aires després de la sentència del cas Gürtel. El president espanyol, Mariano Rajoy, ha acusat el líder del PSOE, Pedro Sánchez, de voler pactar amb els independentistes per fer prosperar la moció de censura presentada aquest mateix divendres i aconseguir fer-se amb la Moncloa . "Qualsevol dia el veurem pactant amb el senyor Puigdemont", ha etzibat durant una compareixença en la qual ha articulat una dura càrrega contra el partit socialista.Rajoy ha acusat Sánchez de voler ser president "a qualsevol preu" després d'haver perdut les darreres eleccions i ha expressat la seva voluntat d'esgotar la legislatura. Especialment després d'haver aconseguir aprovar els pressupostos, motiu pel qual ha tret pit perquè "proporcionaven estabilitat". De fet, ha assenyalat els socialistes com els culpables en el seu dia de que no hi hagués govern durant nou mesos abans que fos finalment investit gràcies a l'abstenció dels socialistes.Tot plegat ha provocat una greu crisi política a l'estat espanyol i la moció de censura ha pres el protagonisme a Madrid. L'última conseqüència de tot plegat ha estat la cancel·lació d'un viatge de Mariano Rajoy a Kiev. El president espanyol, havia d'anar a veure la final de la Champions que disputa el Reial Madrid contra el Liverpool aquest dissabte a la nit.

