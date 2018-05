​Barcelona demana un embargament integral de la venda d'armes a Israel

El ple de Barcelona ha acordat aquest divendres una declaració institucional a proposta del govern de Barcelona en Comú que condemna "la violència de les forces armades d'Israel contra palestins desarmats", en especial pels fets del 14 de maig durant les protestes contra el trasllat de l'Ambaixada dels Estats Units . A més, defensa que els estats imposin un embargament integral a la venda d'armament a Israel, tal com estableix la resolució del Consell de Drets Humans de l'ONU del 23 de març i demana Amnistia Internacional.En el text s'insta el govern espanyol a garantir aquest embargament. La declaració ha comptat amb el suport, a més de BComú, del PDECat, ERC, el PSC, la CUP i el regidor no adscrit, de Demòcrates. L'alcaldessa, Ada Colau, ja va fer un primer pas en la mateixa línia que expressa la declaració, i fa uns dies va enviar una carta al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, en la qual li demanava aturar el comerç d'armes amb Israel i que instés la Comissió Europea a revocar la condició d'aquest país com a "soci preferent".

Declaració institucional de Barcelona sobre Israel by naciodigital on Scribd

