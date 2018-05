Entrevista a Colau, Sabater, Parlon i Conesa: les alcaldesses analitzen el mandat a NacióDigital

Aquesta setmana ha fet tres anys de les eleccions municipals. En queda només un per als comicis del 2019, i als ajuntaments és moment de fer balanç i projectar la feina pendent en l'esprint cap a la pròxima cita amb les urnes.ha reunit quatre alcaldesses metropolitanes -Ada Colau (Barcelona), Dolors Sabater (Badalona), Núria Parlon (Santa Coloma de Gramenet) i Mercè Conesa (Sant Cugat)- per analitzar els reptes de les grans ciutats en un moment complex per al país. De la conversa reposada al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona en sorgeixen conclusions i més d'un clam: la urgència d'una regulació que freni els preus abusius de l'habitatge i la importància de trobar una estratègia compartida en el debat de la municipalització de determinats serveis. En aquest vídeo us oferim el making of de la trobada.publicarà l'entrevista conjunta a Colau, Sabater, Parlon i Conesa aquest dissabte a la nit. A banda de radiografiar els principals debats municipals, les alcaldesses també formulen peticions al president de la Generalitat, Quim Torra, i al president del govern espanyol, Mariano Rajoy. Al líder del PP li exigeixen, amb diferents matisos, que dialogui i busqui solucions polítiques al plet català, a més d'atendre la demanda dels presos. Formar Govern i ajudar els ajuntaments figuren entre les peticions formulades a Torra.L'entrevista, conduïda per Ferran Casas -subdirector del diari- i Joan Serra Carné -cap de Política-, anirà acompanyada d'un monogràfic per enfocar les pròximes eleccions municipals. S'hi farà un extens balanç de la gestió de Colau al govern de la capital catalana i un ampli reportatge sobre la situació a deu de les principals ciutats del país.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)