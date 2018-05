Rajoy està a la corda fluixa? Quatre claus per entendre l'escenari de la moció de censura

Abonat a l'estratègia d'esperar i deixar fer, Rajoy vol guanyar temps mirant-se des de la barrera les tensions que de ben segur es crearan entre els socialistes i els d'Albert Rivera en les negociacions

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, en roda de premsa

Ciutadans dona per "liquidada" la legislatura i titlla d'"inútil" el govern del PP; tenint en compte com els somriuen les enquestes, el que vol el partit taronja són eleccions immediates

Carles Campuzano, del PDECat, parla amb Rufián i Tardà (ERC) en un acte a Madrid Foto: ACN

D'un Mariano Rajoy amb els pressupostos sota el braç i un passaport per esgotar el mandat fins al 2020, a un Mariano Rajoy al llindar del precipici després de la sentència del cas Gürtel . Aquest és el gir copernicà que ha experimentat la legislatura en menys de 48 hores. La moció de censura presentada pel PSOE ha provocat tot un terrabastall en el panorama polític espanyol, immers com mai en la imprevisibilitat.Per ara, Pedro Sánchez -que ha deixat clar que vol governar i convocar a mig termini unes eleccions- té garantits els vots de Podem, però no els de Ciutadans , que demana que la moció de censura sigui només "instrumental" per convocar uns comicis de forma immediata. S'obre, a partir d'ara, un ritme frenètic de negociacions per explorar si es pot teixir -o no- la suma de 176 diputats per desbancar Rajoy de la Moncloa. El president espanyol, davant la gravetat de la situació, ha decidit no viatjar a Kíev per veure la final de la Champions que disputen demà dissabte el Reial Madrid i el Liverpool. Una decisió simptomàtica que a la Moncloa no hi ha precisament tranquil·litat. El juny del 2012, quan Espanya havia demanat ajuda per rescatar el seu sistema financer, Rajoy va marxar sense cap temor a Polònia per veure l'estrena de la selecció espanyola.A continuació, les quatre claus que determinaran si el líder del PP, que està bregat a caminar sobre la corda fluixa en els últims anys i que acostuma a fer de l'immobilisme una virtut per superar els contratemps, cau o no definitivament.Rajoy ha deixat clar que no pensa dimitir , que la seva voluntat és arribar fins al final de la legislatura i considera que ja "ha demanat perdó fins a la sacietat" pels casos de corrupció que esquitxen al partit, fins al punt d'haver estat condemnat a títol lucratiu pel cas Gürtel. El fair play exhibit dies enrere amb el PSOE assajant fins i tot la gran coalició per parar els peus a Ciutadans s'ha esmicolat per complet. Rajoy ha acusat Sánchez de voler ser president "a qualsevol preu i amb qui sigui", i ha aprofitat l'ocasió per assenyalar que està disposat a entrar a la Moncloa de la mà dels independentistes, precisament el gran temor debatut a Ferraz en les hores prèvies a la presentació de la moció.Abonat a l'estratègia d'esperar i deixar fer, Rajoy vol guanyar temps mirant-se des de la barrera les tensions que de ben segur es crearan entre els socialistes i els d'Albert Rivera en les negociacions. El seu objectiu és que les discrepàncies facin saltar pels aires la moció de censura i que es visualitzi que no hi ha alternativa de govern al PP. Els populars no tenen cap voluntat d'ajudar Ciutadans, de qui esperen que es desgasti davant la difícil tessitura en la qual es troba: o permetre que Sánchez sigui president durant un període de temps; o bé ser acusats de ser còmplices de la continuïtat de Rajoy després que el seu partit hagi estat condemnat per corrupció.El darrer baròmetre del CIS va constatar que el PSOE havia quedat en fora de joc. Mentre Ciutadans s'enfilava en les enquestes i exhibia públicament la pugna amb els populars per veure qui exercia millor el paper d'ariet contra l'independentisme, els socialistes s'ho miraven des de la barrera, descol·locats. Això, almenys, fins la setmana passada. En veure que el discurs de mà dura contra Catalunya era el que donava rèdits electorals, Sánchez va irrompre tot proposant la reforma del delicte de rebel·lió al codi penal i acusant el president de la Generalitat, Quim Torra, de ser "el Le Pen de la política espanyola" . La setmana s'arrodonia amb un acord amb PP i Cs per allargar el 155.L'enduriment del discurs va incomodar un PSC que fa mesos que intenta marcar distàncies amb l'actuació repressiva de l'Estat. La sentència de Gürtel, però, ha obert una finestra d'oportunitat per als socialistes per marcar un perfil propi en el flanc esquerrà en un moment que agafa Podem amb el peu canviat. La formació de Pablo Iglesias està en aquests moments atrapada en la disputa interna per la consulta sobre el xalet de 600.000 euros que han comprat Iglesias i Irene Montero.Sánchez ha arribat a la conclusió que la moció de censura pot servir per encimbellar-lo com a president amb caràcter temporal -una atalaia que li pot ser útil en unes posteriors eleccions en les quals podria vendre que ell va fer fora Rajoy- o per, en cas de no obtenir prou suport, estampar segell propi i marcar distàncies amb PP i Ciutadans posant sobre la taula l'estabilitat però també una "agenda social" pròpia en un moment de debilitat d'Iglesias.El líder del PSOE s'ha erigit en el salvador d'una "crisi institucional d'extrema gravetat" i ha demanat els suports de tots els partits per aconseguir-ho. No n'ha exclòs els independentistes, que són en aquests moments el gran escull que genera tensions internes. Per això els socialistes insistiran en la necessitat de rebre l'aval d'Albert Rivera. De fet, que hagi parlat d'un govern del PSOE seguit d'unes eleccions a mig termini -encara no situades en el calendari- no deixa de ser una estratègia per aconseguir el suport de Rivera, amb qui va pactar -de manera insuficient- la seva investidura a principis del 2016, abans de la repetició de les eleccions.Si bé l'estratègia inicial de Rivera era la de cremar a foc lent la figura de Rajoy, la sentència de Gürtel ho precipita tot. Ciutadans ha donat per "liquidada" la legislatura i ha titllat ja d'"inútil" el govern del PP. Ara bé, tenint en compte com els somriuen les enquestes, el que vol el partit taronja són eleccions immediates. És per aquest motiu que el portaveu de la formació, José Manuel Villegas, ha reivindicat que la moció del PSOE sigui "instrumental" i serveixi només per a la convocatòria d'eleccions anticipades . "Que decideixin els ciutadans", han reivindicat. En cas que la moció fracassi per aritmètica parlamentària, reclamaran la convocatòria immediata d'eleccions.El posicionament del partit es coneixerà el pròxim dilluns -mateix dia en què es coneixerà si la militància de Podem avala o no que Iglesias i Irene Monterio segueixin comandant la formació lila-, moment en el qual Rivera respondrà a Sánchez fins a on està disposat a arribar. La decisió no és senzilla: o donen un sí que consideren que beneficiarà electoralment un PSOE que s'emportarà el premi d'haver fet fora Rajoy, o aposten per bloquejar la moció de censura i ser acusats de perpetuar el regnat del primer partit condemnat per corrupció en democràcia.Entre els quadres taronja ja es comença a posar una tercera via sobre la taula: presentar una moció de censura pròpia un cop hagi fracassat la del PSOE. Els seus 32 diputats, però, serien insuficients i necessitarien trobar el suport de tres diputats més de partits més petits del Congrés, que majoritàriament tenen enteses amb el PP o el PSOE. Aquesta opció tindria remotes possibilitats de prosperar.ERC i el PDECat, les dues forces independentistes amb representació al Congrés, han entomat amb receptivitat la moció de censura. Els republicans, segons ha indicat Joan Tardà, estan compromesos a expulsar Rajoy de la Moncloa, però exigeixen a Sánchez que baixi del "carro de la bogeria" en el qual s'ha instal·lat per atacar l'independentisme. Els nacionalistes, per boca de Carles Campuzano, ja han fet saber que no pensen sumar els seus vots als del PSOE en cas que s'aliï amb Ciutadans. En tot cas, els dos partits observen la situació com una oportunitat.No comparteix aquesta visió Junts per Catalunya (JxCat), la llista de Carles Puigdemont de la qual forma part del PDECat. "Què guanyem els catalans substituint un còmplice del 155 per un còmplice del 155?", s'ha preguntat Eduard Pujol, portaveu parlamentari adjunt de JxCat. Fa tan sols un any, quan es va debatre la moció de censura de Pablo Iglesias contra Rajoy, Puigdemont apostava obertament en cercles interns per fer-li costat. El partit no ho va considerar oportú perquè quedava clar que no triomfaria.

