Familiars dels presos catalans, Altsasu i Valtònyc es reuniran amb eurodiputats a Estrasburg

Una delegació de vuit familiars dels presos polítics catalans, dels presos d'Altsasu i del grup de suport al raper Valtònyc es reunirà dimarts amb diversos eurodiputats al Parlament Europeu a Estrasburg. El grup de familiars dels polítics i consellers cessats empresonats que viatjaran a França inclou la presència de Laura Masvidal i Anna Forn, dona i filla de Joaquim Forn; Diana Riba dona de Raül Romeva; Montserrat Bassa, germana de Dolors Bassa; Ferran Pegueroles Forcadell, fill de Carme Forcadell; Xavier Sànchez Picanyol, germà de Jordi Sànchez, i Francesc Riera, cunyat d'Oriol Junqueras.L'acte, que pivota sota el títol "Defensant els drets fonamentals a la UE: el cas d'Espanya", està organitzat per vuit partits polítics amb presència a l'Eurocambra: ERC, el PDECat, Podem, PNB, Bildu, Catalunya en Comú, Izquierda Unida i el BNG, el que suposa el suport de tots els grups excepte del PP, el PSC i Ciutadans.Els familiars oferiran una roda de premsa dimarts al matí al Parlament Europeu a Estrasburg, que també comptarà amb la participació de l'exmagistrat del Tribunal Suprem José Antonio Martín Pellín i l'actor Alberto San Juan. Immediatament després, participaran en una reunió amb eurodiputats on també s'han convidat representants d'altres institucions europees.La delegació de familiars dels presos catalans, d'Altsasu i de Valtònyc seran a Estrasburg coincidint amb la celebració de la sessió plenària del Parlament Europeu, on participen tots els eurodiputats de la UE.

