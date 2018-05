Dur atac de JxCat a Cs: «Actituds feixistes al Parlament no, sisplau»

El portaveu parlamentari adjunt de Junts per Catalunya (JxCat), Eduard Pujol, ha llançat aquest divendres un dur atac contra Ciutadans després de la polèmica nascuda del gest de Carlos Carrizosa de retirar un llaç groc dels escons del Govern. "Actituds feixistes al Parlament no, sisplau", ha recalcat Pujol, que ha demanat als liberals no convertir la cambra catalana en una "taverna"."Algú ha de fer un exercici de continència", ha ressaltat Pujol en declaracions als passadissos després del ple en les quals també ha volgut posar de manifest l'actitud del president de la Generalitat, Quim Torra. Immediatament després dels fets i de la suspensió del ple, Torra s'ha acostat a parlar amb els responsables de Ciutadans.Pujol ha recalcat que les actituds que s'estan veient en algunes poblacions catalanes relacionades amb l'arrencada de llaços grocs i cimboligia favorable a la llibertat dels presos polítics té origen en actituds com la de Ciutadans.

