Un pres de Quatre Camins s'està cinc hores al sostre d'un dels edificis

El fum que es veu a la imatge de la teulada de Quatre Camins és perquè l’intern ha cremat alguns objectes petits, com ara pilotes que hi havia penjades. Com a mesura de seguretat s’han tancat tots els presos als mòduls des d’aquesta tarda. pic.twitter.com/OOeP0ZV2XD — Anna Punsí (@punsix) 24 de maig de 2018

Un pres del centre penitenciari de Quatre Camins, a la Roca del Vallès, s'ha enfilat aquest dijous a la tarda al sostre d'un dels edificis del complex, segons han explicat fonts de l'administració penitenciària. En concret, l'home ha pujat a dos quarts de set de la tarda a la teulada del Departament d'Atenció Especialitzada (DAE). S'hi ha estat unes cinc hores, fins que el Grup Especial d'Intervenció dels Mossos d'Esquadra (GEI) l'ha obligat a baixar.L'intern protestava per un desacord puntual sobre la seva situació en el centre. Ha resultat il·lès, però segons la periodista Anna Punsí va cremar alguns petits objectes que hi havia a la teulada.La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha reclamat que davant situacions com aquesta "cal actuar amb contundència i celeritat per salvaguardar la integritat de tots els professionals i la resta d'interns". En un comunicat, el sindicat subratlla que "molts" interns "estan creuant la línia vermella en qüestionar l'autoritat dels funcionaris de presons" i, en aquest sentit, diu que espera que tiri endavant la reforma de la Llei Orgànica Penitenciària que reconeix "de manera explícita" el caràcter d'agents de l'autoritat.Segons afegeix aquest sindicat es va haver d'activar un codi de màxima seguretat, es van haver de anul·lar totes les activitats i conduir els interns a les seves cel·les però al Mòdul 1 es van viure moments de tensió ja que un grup d'interns va aprofitar aquesta situació per intentar amotinar-se al pati. No obstant, la intervenció dels dos caps de la Unitat de Servei Interior (CUSIs) i els funcionaris del mòdul va reconduir la situació.El sindicat recorda que ha sol·licitat des del 2016 "per activa i passiva en tots i cadascun dels comitès de seguretat" la reforma de les teulades del centre i amb això aquesta situació "s'hauria evitat" però ha lamentat que "sempre és millor destinar els fons per a altres coses més importants que la seguretat dels treballadors i els interns". Asseguren que les instal·lacions de Quatre Camins han quedat obsoletes per la falta d'inversió i requereixen una "remodelació integral".Segons el sindicat, l'intern que va provocar l'incident procedia del centre penitenciari Puig de les Bases, on ja va tenir un altre problema similar quan va quedar enfilat sobre una cistella durant sis hores. El sindicat critica que en aquest cas l'incident es va saldar amb només 14 dies de sanció. "No és de rebut aquesta permissivitat i condescendència amb interns que cometen faltes greus o molt greus", remarca. Per això, ha criticat la política "errònia" de la direcció general seguint "amb la seva laxitud i la seva distorsionada realitat penitenciària de despatx" i ha avisat que qualsevol dia "s'encimbellaran" vint presos.

