Gonzalo Boye també portarà la defensa de Valtònyc

L'advocat d'Antoni Comín i Meritxell Serret a Bèlgica i el coordinador internacional de les defenses del Govern a l'exili, Gonzalo Boye, serà també el lletrat que portarà la defensa del raper Valtònyc, que fa uns dies va marxar a l'exili per evitar la condemna de presó.L'ingrés a presó del raper mallorquí es va confirmar fa unes setmanes, quan el Tribunal Constitucional va tombar l'últim recurs que Josep Miquel Arenas havia presentat contra la sentència de l'Audiència Nacional -ratificada pel Tribunal Suprem-, que el condemnava a tres anys i mig per injúries a la corona i enaltiment del terrorisme, a més d'amenaces pel contingut de les seves cançons. De fet, l'alt tribunal espanyol ni tan sols va debatre el seu recurs, sinó que d'entrada va refusar admetre'l a tràmit.Davant d'aquesta situació, el raper va avisar l'Estat que "no ho posarà tan fàcil": "Desobeir és legítim i obligació en aquest estat feixista", va deixar clar, i va assegurar que "Espanya farà el ridícul un altre cop".Moments després que es conegués l'exili de Valtònyc, desenes de persones es van concentrar a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, coincidint amb el dia que finalitzava el termini per ingressar a la presó. El clam majoritari va ser en solidaritat amb el raper mallorquí, tot i que també es van escoltar crits de "los borbones son unos ladrones" i a favor de Valtònyc. Poca estona més tard, els manifestants van començar a pujar per la Via Laietana cridant consignes i també s'ha pogut sentir Els Segadors.

