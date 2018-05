La Policia Local i els Mossos impediran la plantada de creus grogues de diumenge a Mataró

La Policia Local de Mataró i els Mossos d'Esquadra intervindran per impedir que es dugui a terme la plantada de creus grogues que l'ANC de la ciutat té previst fer a la platja del Varador el proper diumenge, coincidint amb una protesta unionista i la Triatló. Ho ha explicat l'alcalde de la ciutat, David Bote (PSC), després d'una reunió extraordinària de la Junta de Seguretat Local."Estem preocupats per la plantada perquè tenim constància que coincidirà amb manifestacions de signe contrari amb el perill i el risc que això significa", ha apuntat Bote que ha advertit que "la millor manera d'evitar el conflicte és que la plantada no es faci". Així mateix ha recordat que aquesta activitat "no compta amb l'autorització del Departament de Territori i Sostenibilitat". Per tot plegat ha fet una crida perquè "tothom s'ho repensi" i ha recordat que Mataró és una ciutat plural."L'escenari ens té amoïnats", ha reconegut Bote que ha recordat que la plantada que es va fer el passat 21 de maig a Canet de Mar va acabar amb enfrontaments. Per això ha fet una crida perquè "tothom s'ho repensi" i s'ha mostrat convençut que la majoria de ciutadans de Mataró prefereixen ser coneguts "per la qualitat de la ciutat i no pels conflictes que puguin donar-se a la mateixa".L'alcalde ha explicat que en la reunió extraordinària de la Junta de Seguretat Local que s'ha celebrat aquest divendres a l'Ajuntament, s'ha abordat el possible escenari de diumenge i s'ha acordat un dispositiu "proporcionat" per garantir el desenvolupament de la prova esportiva i la seguretat de tots els ciutadans. Així mateix ha indicat que la sessió també ha servit per confirmar que la plantada de creus convocada per l 'ANC "no compta amb l'autorització pertinent". "Les instruccions són clares i serà la policia la que ajusti la resposta a la demanda que es produeixi tenint en compte que les premisses són que aquesta és una activitat sense autorització i que l'objectiu és evitar el conflicte", ha detallat Bote que ha advertit que "la millora manera d'evitar-lo és impedient la plantada". En aquesta línia ha explicat que els Mossos d'Esquadra emplearan la mediació per notificar a les persones que vulguin prendre part en l'activitat que aquesta és il·legal.En conèixer la intenció de l'ANC i la convocatòria unionista, Bote va adreçar-se per carta al delegat del govern a Catalunya, Enric Millo, responent així la seva petició de mantenir la "neutralitat" als espais públics. Bote va advertir a Millo que l'ocupació de les platges no és una competència municipal, sinó que els permisos per fer activitats a la sorra depenen del departament de Territori i Sostenibilitat –intervingut per l'Estat a efectes de l'article 155 de la Constitució-. En paral·lel, el regidor de Seguretat va enviar una altra carta a Territori demanant que el departament es pronunciés al respecte.El departament va respondre avisant que cal autorització per fer una plantada de creus com la que l'ANC ha programat a la platja de Mataró i advertint que per obtenir-la, cal fer una sol·licitud que de moment no s'ha fet. Així mateix va recordar que la Generalitat té com a màxim quatre mesos per dir si la concedeix o no i que l'Estat pot aplicar sancions a l'entitat convocant en cas que tiri endavant la iniciativa sense el permís pertinent.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)