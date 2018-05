Llum, fusta i paisatge: el nou Hospital d'Oncologia de Manresa fascina professionals i pacients

Fins ara, els malalts de càncer que es tractaven a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, entraven per la porta de l'edifici antic i baixaven les escales que quedaven a mà esquerra, a la planta -1. Allà, una gran sala els donava la benvinguda i, depenent de si tenien hora amb el metge o si s'havien d'anar a fer quimioteràpia, es dirigien en una direcció o en una altra. Tot l'espai, però, tenia una cosa en comú: l'absència total de llum natural, una mancança a la qual s'hi havia de sumar la falta d'espai físic per als pacients, sobretot des que es va fer efectiva la fusió hospitalària a la ciutat.L'antic Hospital de Dia d'Oncologia d'Althaia feia temps que estava desbordat. La ciència cada cop avançava més i als malalts se'ls allargava l'esperança de vida. Això es traduïa en un gran nombre de pacients que s'havien de tractar. I l'espai no el podia assumir. Els reposabraços de les butaques, blaves, es tocaven entre ells; els familiars moltes vegades havien de fer companyia, drets, a la persona que s'estava sotmetent al tractament intravenós, i les infermeres, amb el carro medicalitzat que duien amunt i avall, no tenien espai per moure's amb llibertat.Aquesta situació, que avui, divendres, 25 de maig, encara han de viure tots aquells individus que d'una manera o altra estan combatent el càncer, acabarà dimarts vinent amb la posada en marxa del nou Hospital de Dia d'Oncologia i Hematologia, un projecte de dos milions d'euros que la Fundació Althaia va començar el mes de novembre passat i que ha comptat amb la solidaritat i implicació de milers d'entitats, empreses i persones a títol individual de la comarca del Bages.Situat a la planta 0 de l'edifici antic, el nou equipament triplica l'envergadura del del pis -1, passant de 231 a 824 metres quadrats de superfície. En conseqüència, doncs, el nombre de butaques i llits per als pacients també s'ha incrementat: els 8 llits i les 12 butaques que hi havia fins ara, passaran a ser-ne 10 i 19 respectivament. Aquestes característiques permetran que els professionals mèdics puguin donar un servei de qualitat a les prop de 260.000 persones que habiten a les comarques del Bages, Solsonès i Moianès, i també al Berguedà i la Cerdanya.El procés de concepció del nou Hospital de Dia d'Oncologia i Hematologia va comptar amb la col·laboració de cinc persones que, durant l'any passat, van tractar-se a les instal·lacions de la planta -1. Elles, a través de les reunions que van mantenir amb l'equip que liderava el projecte i amb els interioristes que s'encarregarien de dissenyar l'espai, van exposar com s'havien sentit durant el tractament i què els hauria agradat que l'hospital tingués per trobar-s'hi millor. Tots cinc van coincidir a dir que la llum havia de ser l'ingredient principal del nou equipament, i també van manifestar la necessitat que havien tingut de connectar més amb el paisatge exterior.A partir d'aquestes premisses els dissenyadors van idear un espai ple de finestres. "Però, és clar, els pacients no poden mirar cap a l'exterior perquè mentre es fan el tractament cal que les infermeres els puguin controlar", exposa Antònia Raich, responsable de la unitat de Participació i Mecenatge d'Althaia. És per aquest motiu que es va dissenyar, amb fusta, l'skyline de les muntanyes que es veuen des de tots els racons de Sant Joan de Déu i que els pacients poden contemplar mentre se sotmeten al tractament. Seguint una línia semblant, els dissenyadors van optar per pintar l'espai amb els colors d'una de les postes de sol d'estiu habituals que es poden veure des del Parc de l'Agulla, amb tons lilosos i morats. La sala d'espera també s'amara d'aquest mateix patró a través de poemes visuals relacionats amb el paisatge enganxats a la paret."A l'Hospital de Dia no només farem tractaments de quimioteràpia, sinó que hi durem a terme tota l'atenció al malalt oncològic", explica Raich, que detalla que si "per exemple, algun pacient s'ha de fer una analítica, no anirà a fer-se-la al mateix lloc on va tothom, sinó que vindrà aquí, i això passarà amb la majoria de proves mèdiques".El nou equipament també acollirà un servei d'urgències perquè els usuaris que estiguin en tractament puguin dirigir-s'hi sempre que ho necessitin. Funcionarà de dilluns a divendres de vuit del matí a vuit del vespre.A banda, les consultes externes d'oncologia i hematologia també es traslladaran i se situaran just davant de l'Hospital de Dia, en un espai que segueix les mateixes directrius estètiques de lluminositat i presència de paisatge i colors càlids. En total hi haurà set despatxos que ocuparan els metges i psicòlegs d'aquestes dues unitats i un on hi haurà la Data Manager, la persona encarregada de coordinar la línia d'investigació de què gaudeix l'hospital "que compta amb tractaments pioners que encara estan en fase de proves", diu Raich.Susana Gubianas, infermera de la unitat d'oncologia des de fa més de quinze anys, indica que "tant per a nosaltres [les infermeres] com pels malalts, aquest trasllat suposa un canvi qualitatiu espectacular". Afirmant, contenta, que "la llum" és un dels punts forts del nou espai, la professional ressalta que el més important serà que els pacients "gaudiran de molta més intimitat": "a vegades, arribava una persona a qui havien donat una mala notícia que potser no tenia ganes de parlar amb ningú, però com que les butaques estaven tan atapeïdes no tenia el seu propi espai per assumir el que li acabaven de dir", lamenta.Pel que fa al confort dels professionals, Gubianas exposa que "la nova unitat ens permetrà treballar d'una altra manera i moure'ns més còmodament. El primer cop que vaig entrar-hi se'm va posar la pell de gallina".Dimarts vinent els pacients d'oncologia i hematologia inauguraran el nou espai, així com tots els professionals que hi treballen. Això no vol dir, però, que la unitat quedarà acabada. Tal com explica la responsable de Participació i Mecenatge, "encara quedaran coses per fer que mica en mica anirem habilitant".En aquest sentit manifesta que si bé "el suport i la solidaritat d'associacions, entitats, empreses i persones a títol individual ha estat clau per tirar endavant el projecte", també ho ha estat el fet que "des d'Althaia vam demanar un crèdit al banc de dos milions d'euros. I aquest crèdit s'ha de pagar". Tot just ara s'ha començat a costejar: "és important que el paguem com més aviat millor perquè necessitem invertir en altres espais de l'hospital que requereixen d'un rentat de cara", diu Raich, exclamant que no té cap dubte que serà així perquè "la ciutadania s'hi ha bolcat moltíssim". De fet, "cada dia, quan obro el correu electrònic, rebo propostes de grups que volen fer alguna activitat per recaptar diners", somriu.

