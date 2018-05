El ple de Barcelona valida una proposta del PSC per reprovar els articles de Torra

El grup del PP amb Mulleras, Esteller i Fernández Díaz. Foto: Jordi Bes

El popular Fernández Díaz ha assegurat que "a ningú se'l persegueix per les seves idees, sinó pels seus actes", i ha assegurat que alguns mestres "van abusar de la seva posició", fet davant el qual ha defensat que és "imprescindible exigir la neutralitat ideològica". Per a Mejías, la proposició torna a ser una més "amb intenció de fracturar i provocar", i que "no és més que una representació d'una Catalunya de la infàmia que pretenen proposar".

Els articles i piulades del nou president de la Generalitat, Quim Torra, han estat objecte aquest divendres d'un doble debat al ple de Barcelona de la mà del PSC i del PP. El ple ha aprovat una proposta socialista que buscava la reprovació dels comentaris de Torra amb el vot a favor dels partits unionistes –socialistes, Ciutadans i populars- i el govern d'Ada Colau, mentre que la CUP s'ha abstingut i la resta –PDECat, ERC i el regidor no adscrit, de Demòcrates- han votat en contra. La proposició popular per desaprovar els comentaris de Torra no ha tirat endavant.El text socialista retreu a Torra els comentaris "xenòfobs, racistes i de caire excloent" d'abans de ser investit , si bé només el citen a la introducció de la proposició, i sense el nom, només amb el càrrec. El que s'ha aprovat concretament és condemnar i reprovar aquest tipus de comentaris. A més, que Colau convoqui en el termini d'un mes un ple extraordinari per aprovar i traslladar al nou Govern un llistat de compromisos pendents de la Generalitat amb el consistori i la ciutat perquè s'abordin en el marc de la comissió bilateral entre les dues administracions.Per la seva banda, els populars pretenien amb la seva proposició que l'Ajuntament "desaprovi" els missatges i articles de Torra per "inapropiats, ofensius, xenòfobs i contraris als valors i principis democràtics", i l'insta a desistir de "qualsevol pretensió" de rehabilitar les lleis del referèndum, de transitorietat jurídica i fundacional de la República, i la declaració unilateral d'independència (DUI). Aquesta proposta només ha rebut el vot a favor de Ciutadans i el PSC, a més del PP.Durant el debat de la proposta del PSC, el líder d'aquest formació, Jaume Collboni, cal posar "un tallafoc" als comentaris "de caràcter xenòfob i supremacista", i "evitar la normalització d'un nacionalisme excloent" que, segons ha subratllat, fins ara a Catalunya no era hegemònic. "En un moment de fractura social, al capdavant de la Generalitat posen un fracturador nat", ha criticat, i ha defensat que és el moment de reivindicar els valors de la Barcelona oberta i plural.El primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, ha mostrat el rebuig als escrits de Torra. Segons ell, pertany a una tradició del nacionalisme conservador que no és la dels comuns, però ha advertit que "aquells que només veuen espanyols cada cop que parlen tampoc poden ser part de la solució". Carina Mejías (Cs) ha subratllat que prefereixen una Barcelona "multicultural" en comptes d'un discurs "de divisió i racista", i Alberto Fernández Díaz (PP) ha criticat que Torra ha "menyspreat" Espanya i els espanyols.El líder del PDECat, Xavier Trias, ha rebut la intervenció de Collboni amb "profunda tristesa", i ha advertit al socialista que és "molt perillós" encendre mistos. "Hi ha cops que sentint-lo a vostè em sembla sentir Ciutadans", ha admès Trias. El portaveu d'ERC, Jordi Coronas, ha reconegut que no comparteix els comentaris de Torra, però ha afegit: "Aquest PSC no ens portarà enlloc, no ajudarà a resoldre el problema". Eulàlia Reguant (CUP) ha reclamat que es deixi de "banalitzar el racisme" perquè és "un problema greu i estructural".Quan s'ha produït la proposta dels populars, alguns grups han acusat al PP, i en concret a Xavier García Albiol i Fernández Díaz, de promoure polítiques racistes. "Si vol parlar de racisme, miri les seves pròpies polítiques i dels seus companys de partit", ha remarcat Reguant. Coronas ha mostrat diversos cartells d'Albiol i Fernández Díaz, com el de Limpiando Badalona de l'exalcalde de Badalona. "Només parlen de xenofòbia quan surt la paraula Espanya pel mig", ha criticat, i també els ha demanat que "deixin de banalitzar la xenofòbia".Pisarello ha revelat que Barcelona en Comú havia proposat als populars una transacció per afegir a la proposició que s'instés al govern espanyol i el Senat a desactivar immediatament l'article 155 de la Constitució, però el PP no ho va acceptar. Per al tinent d'alcalde, plantejar aquesta iniciativa té "un punt d'hipocresia" per les expressions dels populars que ha mostrat Coronas, i ha aprofitat per donar suport a l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, contra la qual l'unionisme explora una moció de censura. Ha advertit Collboni que "ningú entendria que, mentre es presenta una moció de censura contra Rajoy, es reforci Albiol a Badalona".El ple també ha aprovat una proposició del PDECat per expressar "el ple suport" als metres, funcionaris i càrrecs públics "perseguits" per l'Estat després de l'1 d'octubre i per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució per reprimir el procés català. La iniciativa ha tirat endavant amb el vot a favor del govern d'Ada Colau i les forces sobiranistes –PDECat, ERC, la CUP i el del regidor no adscrit, de Demòcrates- i el contrari de Ciutadans, el PSC i el PP.En concret, el text incorpora el suport als mestres catalans perseguits per l'estat espanyol "per haver atès el neguit dels seus alumnes" després dels fets del referèndum de l'1 d'octubre en moltes escoles, i se'ls agraeix la professionalitat i dedicació a les tasques docents i educatives. A més, dona suport als fucionaris i càrrecs públics "arbitràriament cessats i perseguits", especialment alcaldes i regidors, per l'aplicació injusta de l'article 155 amb un ànim de purga ideològica de la Generalitat, i els agraeix el manteniment de la dignitat en els mesos del 155.El portaveu del PDECat, Jaume Ciurana, ha advertit que s'ha produït "una persecució per part de l'unionisme més hooligan", i ha indicat que amb la proposta volien agrair als servidors públics que, "malgrat el 155, han garantit el bon funcionament i la dignitat de les institucions de Catalunya". Des de la CUP, Reguant ha lamentat la "instrumentalització" de les aules. Montserrat Benedí (ERC) i el regidor no adscrit, Gerard Ardanuy (Demòcrates), han subratllat que es pot dir "ben clar i alt que no se'n sortiran", en referència a l'Estat.Pisarello ha justificat el suport de BComú a la proposta malgrat no compartir el to del PDECat. Segons ell, l'aplicació del 155 "no només és injusta, sinó que en bona mesura és il·legal", ja que considera que en cap cas anava adreçada a preservar l'autogovern sinó a legitimar-lo. El vot a favor dels comuns ha coincidit en el mateix dia que han pactat el pla de xoc contra els narcopisos.Mejías ho ha exemplificat amb el fet que hi ha mestres que "obliden tot principi pedagògic", com ara quan "permeten que es digui a un nen de primària feixista i assassí". La socialista Carmen Andrés ha reconegut la tasca dels servidors públics en aquests mesos, però no han donat suport a la proposta perquè s'utilitza per "confrontar" el dret que tenen tots els funcionaris de tenir una opció política.

