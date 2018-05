El govern espanyol reitera que té la potestat per autoritzar la consulta sobre l'annexió de les Botigues a Castelldefels

El govern espanyol ha reaccionat a les acusacions de l’Ajuntament de Sitges per la suspensió de la consulta no referendària que s’havia de celebrar demà dissabte, en la qual els veïns del nucli de les Botigues anaven a expressar la seva opinió envers una hipotètica segregació i posterior annexió a Castelldefels.La Delegació del govern espanyol argumenta que la consulta plantejada pel consistori sitgetà “requereix una autorització prèvia del govern espanyol i el permís del Consell de Ministres”. En aquest sentit, l’Advocacia de l’Estat puntualitza que la votació “és de caràcter general perquè convoca les persones empadronades en un determinat barri del municipi”, d’aquí a què els serveis jurídics de l’Estat argumentin que la consulta promoguda per l’Ajuntament de Sitges “no es pot emparar en la legislació catalana de consultes, ja que alguns preceptes de la mateixa han estat invalidats pel Tribunal Constitucional”.

Comunicat de la Delegació del Govern Espanyol sobre la suspensió de la consulta de Les Botigues

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)