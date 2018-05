Rajoy acusa Sánchez de voler-lo fer fora de la mà de l'independentisme

L'acord dels partits constitucionalistes, que fa tot just una setmana es retrataven fent pinya contra l'independentisme, ha saltat pels aires després de la sentència del cas Gürtel. El president espanyol, Mariano Rajoy, ha acusat el líder del PSOE, Pedro Sánchez, de voler pactar amb els independentistes per fer prosperar la moció de censura presentada aquest mateix divendres i aconseguir fer-se amb la Moncloa . "Qualsevol dia el veurem pactant amb el senyor Puigdemont", ha etzibat durant una compareixença en la qual ha articulat una dura càrrega contra el partit socialista.Rajoy ha acusat Sánchez de voler ser president "a qualsevol preu" després d'haver perdut les darreres eleccions i ha expressat la seva voluntat d'esgotar la legislatura. Especialment després d'haver aconseguir aprovar els pressupostos, motiu pel qual ha tret pit perquè "proporcionaven estabilitat". De fet, ha assenyalat els socialistes com els culpables en el seu dia de que no hi hagués govern durant nou mesos abans que fos finalment investit gràcies a l'abstenció dels socialistes.El president espanyol ha recordat la situació de "dificultat" en la qual es troba en aquests moments l'estat espanyol per l'aplicació del 155 sobre Catalunya. La moció, ha dit Rajoy, va "en contra de l'estabilitat", "perjudica la recuperació econòmica", és "dolenta per a Espanya i per als espanyols", introdueix "incertesa" i és "lesiva per a tots els ciutadans"."Sánchez està buscant el seu lloc. Només busca ser president a qualsevol preu i amb qui sigui", ha insistit Rajoy, que ha recordat que els socialistes tenen dues opcions: o pactar amb Ciutadans i Podem a la vegada, o amb ERC, el PDECat, "Puigdemont i Torra" i Compromís. "Qualsevol govern amb aquests suports és inviable, i ell ho sap, però li és igual", ha sentenciat.La moció de censura presentada per Sánchez, ha dit Rajoy, es sustena en una "falsedat" perquè la sentència de Gürtel serà recorreguda pels populars, però també perquè no es condemna cap membres del govern espanyol. "El partit té una responsabilitat civil i no penal", ha dit. A més, ha argumentat que ell ha demanat "perdó fins a la sacietat".Rajoy ha elevat el to quan ha acusat Sánchez de tenir "falta d'autoritat moral". "Dimitirà amb la sentència dels ERO de la Gürtel valenciana?", ha etzibat, i ha afegit: "La moció no és conseqüència de res, és l'excusa de les necessitats polítiques de Pedro Sánchez". Abans de la roda de premsa del president espanyol, el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, ha acusat Sánchez de ser un "hiperventilat" i d'estar "donant avantatge" a l'independentisme.

