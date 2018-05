Les illes més petites ja poden rebre gas natural

La plataforma flotant DirectLink es munta i desmunta ràpidament i amb baixos costos. Foto: Gas Natural Fenosa

Cada vegada més, el gas natural guanya presència al nostre dia a dia. El número de vehicles -tant de cotxes com d'autobusos- que funcionen amb aquest combustible va cada any en augment –el 2017, les vendes d'aquests vehicles al nostre país es van duplicar respecte l'any anterior- i el gas natural també s'està expandint com a combustible a la indústria, en els sistemes de generació d'energia elèctrica i tèrmica i en la propulsió de vaixells.El gas natural com a font d’energia es pot presentar en estat gasós, com és habitual en la majoria de les llars, o bé en estat líquid, el que es coneix com a gas natural liquat (GNL).La creixent demanda de gas natural liquat requereix que també apareguin nous sistemes d'emmagatzematge i transport. El gas natural necessita ser emmagatzemat a -160ºC perquè mantingui l'estat líquid, i la innovació es fa més necessària que mai per poder transportar aquest combustible de forma eficaç i que alhora sigui rendible econòmicament.El gas natural arriba a molts racons del planeta, però en alguns d'ells encara no. És el cas de les illes, els països petits i altres regions amb encara poca demanda que no poden disposar-ne. El motiu és que, per poder-lo rebre, necessiten construir una infraestructura portuària fixa al mar molt costosa econòmicament que permeti descarregar el gas des dels bucs de transport sense perdre les condicions físiques necessàries per mantenir la qualitat del gas.Aquest impediment, però, acaba de ser resolt. Gas Natural Fenosa , conjuntament amb l'empresa tecnològica noruega Connect LNG , ha dissenyat i fabricat amb un temps rècord de només sis mesos el primer exemplar de DirectLink LNG , una plataforma flotant que recull el gas del buc metaner (amarrat prop de la costa) i el transporta fins a terra ferma mitjançant unes mangueres flotants que mantenen la temperatura de -160ºC. La plataforma, com que és flotant, permet ser muntada i desmuntada de manera ràpida i fàcil, cosa que redueix dràsticament el cost d’extreure el gas natural del buc i portar-lo a terra.Per a José Miguel Moreno Blanes, director d'I2T Energia i Sostenibilitat i directordel projecte DirectLink LNG, aquesta infraestructura representa “una solució única” que permetrà “revolucionar el mercat de petita i mitjana escala del gas natural els propers anys i a nivell mundial.”Aquest projecte pioner, a més, redueix l’impacte ambiental, ja que estalvia haver de construir costoses infraestructures fixes a la costa. La plataforma DirectLink LNG es pot instal·lar pràcticament a qualsevol lloc, connectar-se amb qualsevol tipus de buc i desplegar-se amb rapidesa per habilitar un subministrament de gas natural rendible per a consumidors de petita i mitjana escala.

