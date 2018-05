Carrefour ofereix el pack «A por ellos!» i surt escaldat a les xarxes

Ofertes estrella al Carrefour d'Igualada

LOTES A POR ELLOS

¿ Es pot ser més maliciós a les promocions?. pic.twitter.com/koew96oWk5 — Peret-Xinxola (@Peret_Xinxola) 23 de maig de 2018

No és per defensar Carrefour. Però el 'A por ellos oee' sempre s'ha fet servir com a càntic alentador de la selecció esp de futbol. Un bon grapat d'imbècils el van fer servir per animar la PN i GC abans de l'1 d'Oct, però el motiu del pack de carrefour és clarament futbolístic. — Joan Nicolau Antolin (@JoanNicAn) 25 de maig de 2018

Señores de @CarrefourES yo no voy a ir a por vosotros, simplemente no voy a ir, vamos que no voy a volver a pisar un centro vuestro en lo que me quede de vida.

Será la forma de devolveros ese "cariño" y la mala uva del anuncio de marras pic.twitter.com/DpSnvC6hYx — Chema Clavero (@jm_clavero) 24 de maig de 2018

Jo tampoc entraré mai més a un Carrefour!!! Delicte d’odi??? — Alnara-Tossudament alçada 💪 (@AliciaAlnara) 25 de maig de 2018

La cadena de supermercats Carrefour ha posat a la venda un pack -amb dos preus diferents- que conté productes espanyols i que porta per nom "A por ellos!", el lema que la gent de diversos punts de l'Estat utilitza per envalentir els policies espanyols que venien a Catalunya a aturar el referèndum de l'1-O.El supermercat vol mostrar el suport a la selecció espanyola per al mundial de futbol de Rússia que començarà en les properes setmanes. Amb el títol "Vive tu pasión en grande" i sota el lema "A por ellos!", el primer dels packs, a 49 euros, inclou, entre altres, un pernill, un xoriç o una bandera d'Espanya, mentre que l'altre, de 25 euros, conté làmines d'espatlla ibèrica, a més d'una gorra i pintures per animar la Roja.Evidentment, les reaccions a les xarxes socials no han tardat a arribar. Diversos usuaris han mostrat el seu desacord i indignació amb la promoció, mentre que d'altres han clamat per promoure un boicot a la marca francesa.

