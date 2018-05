ERC i el PDECat posen condicions a Sànchez per votar la moció de censura

ERC i el PDECat s'obren a negociar la moció de censura amb Pedro Sánchez, però hi posen condicions. Els republicans asseguren que el secretari general del PSOE ha de poder "baixar del carro de la bogeria" contra el sobiranisme que ha emprès durant l'última setmana, mentre que els nacionalistes insisteixen que és "incompatible" anar a buscar el seu suport i, al mateix temps, aconseguir sumar Ciutadans al projecte.En aquests termes s'han expressat aquest divendres Joan Tardà, portaveu d'ERC, i Carles Campuzano, el seu homòleg del PDECat. "Cal fer fora un partit demofòbic", ha ressaltat Tardà. "És una oportunitat que s'ha de treballar", ha recalcat Campuzano. Junts per Catalunya (JxCat), lluny d'explorar la possibilitat de negociar, s'ha preguntat per boca del seu portaveu adjunt, Eduard Pujol, "què guanya Catalunya" posant de president un "còmplice" del 155."És incompatible sumar-nos a nosaltres i a ells", ha assenyalat Campuzano en declaracions des dels passadissos del Parlament. La direcció del PDECat es reuneix aquesta tarda d'urgència per abordar la possibilitat de fer costat a la moció de censura.Campuzano ha recalcat que en les dues últimes campanyes electorals els nacionalistes s'han compromès a "fer fora Mariano Rajoy", una qüestió que ara ja és "d'higiene democràtica" un cop coneguda la sentència del cas Gürtel. "Si Sánchez vol fer fora Rajoy, hi ha possibilitats", ha apuntat Campuzano. Una de les possibilitats que la votació prosperés és que el PSOE aconseguís el suport de Podem, dels independentistes i dels nacionalistes bascos. "Ara no entrarem a discutir condicions", ha apuntat Campuzano.El portaveu del PDECat al Congrés ja ha mantingut un primer contacte amb la portaveu socialista a la cambra baixa, Margarita Robles, i en els propers dies se celebraran reunions a Madrid. "Hem de veure si Sánchez vol fer fora Rajoy i què té a explicar-nos", ha destacat Campuzano.La diputada de la CUP al Parlament Natàlia Sànchez ha tret ferro a les possibilitats de canvi que pugui portar una moció de censura, ja que "qualsevol reforma d'Espanya no passa pel projecte republicà" i ha asseverat que el problema de l'Estat és la seva "herència franquista i les estructures sòlides de base feixista". Ha dubtat igualment que "qualsevol candidat de la tríada del 155 pugui suposar un canvi substancial".

