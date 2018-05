L'Audiència Nacional cita 23 investigats pel cas 3%

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata ha citat a declarar com a investigats 23 persones en el cas 3%. Entre ells, indica l'alt tribunal, es troben alts càrrecs de CDC en l'època en què s'investiguen els fets, així com empresaris que van contribuir, segons el magistrat, a "posar en marxa una estructura per finançar il·legalment el partit" de forma "encoberta mitjançant donacions" a fundacions lligades a Convergència, com ara CATDEM i Fòrum Barcelona.L'Audiència realitza aquest nou pas endavant, després que el jutjat de Vendrell que portava la causa s'inhibís en favor seu, a instàncies de la Fiscalia Anticorrupció. I és que, segons Mata, la causa és molt complexa i pot afectar el tràfic mercantil de l'Estat, a causa del volum suposadament defraudat, que eleva a 175 milions d’euros.Per aquest motiu, el magistrat acorda les citacions, ja que encara no s'havia donat als investigats l'oportunitat de ser informats de les imputacions per les quals se'ls acusa i de donar -per la seva part- les explicacions corresponents.En la causa, remarca el magistrat, s'investiguen conductes que podrien suposar indicis de presumptes delictes de prevaricació, suborn a funcionari, alteració de preus en concursos i subhastes públiques, malversació de fons públics, frau contra l'administració, blanqueig de capital, finançament il·legal sobre partits polítics, falsedat documental i tràfic d'influències.Entre les persones investigades, el jutge cita Francesc Xavier Sánchez Vera, qui va ser responsable econòmic i jurídic de CDC; Anna Dolors, cap econòmica i financera de CDC i Carles del Pozo Cerda, gerent i coordinador de l'Àrea Econòmica de CDC. A més, també demana la presència de càrrecs de l'empresa pública municipal BIMSA, la directora de contractació i finances d'Infraestructures.cat, Pilar Matesanz; el president del Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona durant dos dels concursos investigats, Sixte Cambra, així com l'exvicepresident de l'Autoritat Portuària del Port de Barcelona, extinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona i expresident de Bimsa, Antoni Vives.En l'auto de citació, de la Mata relata els fets pels quals s'investiga les persones ara citades i, en una d'aquestes explicacions, surt el nom de l'actual president a l'exili, Carles Puigdemont, que llavors ostentava el càrrec d'alcalde de Girona. Concretament, cita un dinar el 5 de juny del 2013 on va participar Antoni Vives i el mateix Puigdemont, i un altre el dia següent per "seguir el tema" i per preparar un "nou plec i organització de licitacions".Precisament, la CUP va demanar a la Fiscalia que investigués possibles irregularitats de l'empresa que gestionava l'aigua a Girona, després de detectar una sèrie de pagaments per serveis que finalment no es van prestar.

