VÍDEO La CUP penja un cartell amb el lema «Stop Fascism» on hi havia el llaç groc retirat per Cs

La @Nataliadipp col·loca un cartell amb el lema "Stop Fascism" al lloc on fa una estona Carrizosa ha retirat un llaç groc, òbviament Ciutadans el retira immediatament.

Alguna pregunta més?#PleParlament pic.twitter.com/5ejPM2zR1Y — Thomas Sankara (@tsankaram) 25 de maig de 2018

La diputada de la CUP, Natàlia Sànchez, ha penjat, allà on hi havia el llaç groc que Ciutadans havia retirat dels seients reservats per al Govern, un cartell amb el lema "Stop Fascism". Aquest ha estat el gest que ha fet la formació de l'esquerra independentista després d'un ple tens al Parlament, que ha obligat a Roger Torrent a suspendre la sessió. Tot i això, els liberals han retirat el cartell ràpidament.La picabaralla ha tensionat l'arc parlamentari poc després d'arrencar la sessió. En un primer moment, Carrizosa havia tombat un cop el llaç groc, però un diputat del bloc independentista l'ha tornat a col·locar. Llavors, el dirigent liberal ha reclamat a Torrent que es retiressin aquests símbols, però el president del Parlament ha estat taxatiu en la seva negativa. "Els exigeixo que no converteixin això en un patí d'escola o en una olla de grills", ha exigit diversos cops al portaveu de Cs, que insistia en la seva demanda."És la bancada de Govern, s'ha posat com s'ha posat en altres escons", ha insistit Torrent, a qui Carrizosa tallava reiteradament malgrat les seves queixes. "Em poden deixar parlar o els suspenem del ple?", ha amenaçat un primer cop i, com el dirigent de Cs seguia, el president del Parlament ha insistit: "Si no saben guardar respecte a aquesta institució o al seu president, em veuré obligat...". Però el liberal el seguia interrompent.Torrent s'ha ofert a tractar amb els grups aquesta qüestió posteriorment al ple, "per evitar que això no es converteixi en un pati d'escola", però la proposta no ha satisfet els liberals, que seguien exigint treure els llaços. Com que el president de la mesa no hi accedia, Carrizosa ha retirat directament el llaç i l'ha guardat. "No és ningú per treure símbols dels escons d'aquest ple", li ha recriminat Torrent, que li ha criticat que no tingués respecte pel Parlament i pel seu president i li ha exigit sense èxit "que torni a posar el llaç on era".

