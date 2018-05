Torra estudia una querella per prevaricació contra Rajoy pel bloqueig dels nomenaments

El president de la Generalitat, Quim Torra, ja té a les seves mans l'informe de la Comissió Jurídica Assessora (CJA) sobre la possibilitat de nomenar els consellers del seu Govern -ja nomenats, però no avalats pel govern espanyol- i sobre la necessitat de prendre mesures legals contra Mariano Rajoy davant del veto a la formació de l'executiu. El document avala que l'Estat ha de publicar el nomenament i que els empresonats i exiliats poden prendre possessió encara que no siguin al Palau de la Generalitat. Una de les decisions que té damunt la taula és la possibilitat de presentar una querella per prevaricació contra Rajoy.En el cas que la Moncloa mantingui la seva actitud "inacceptable" de bloqueig de les atribucions –en aquests termes s'expressa el comunicat del Govern- del president de la Generalitat "i del dret de tot el poble català a tenir un executiu", Torra té previst adoptar les mesures legals pertinents per "fer respectar els seus drets". El dirigent de Junts per Catalunya també demanarà mesures "cautelaríssimes" al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per "garantir" els drets dels empresonats i exiliats.Torra enviarà en les properes hores una carta a Mariano Rajoy per tal de traslladar-li el contingut del dictamen i per exigir-li que es publiqui immediatament el decret de nomenaments del Govern al DOGC. La setmana passada ja li va enviar una missiva per instar-lo a una reunió basada en un "diàleg sense condicions".Torra va demanar dimecres aquest informe a la CJA, i té intenció d'esgotar totes les vies legals abans de nomenar alternatives al capdavant de les conselleries assignades a presos -Josep Rull (Territori) i Jordi Turull (Presidència)- i exiliats -Toni Comín (Salut) i Lluís Puig (Cultura)-. En teoria, els nous membres del Govern havien de prendre possessió aquest dimecres, però les circumstàncies han deixat ajornat l'acte. Mentrestant, això sí, ja es perfilen els substituts dels empresonats i exiliats per quan calgui activar-los: Damià Calvet apunt a Territori, Elsa Artadi a Presidència i Laura Borràs a Cultura.Les atribucions estatutàries del president de la Generalitat sobre la constitució del Govern tenen naturalesa discrecional i "no estan sotmeses a cap autorització ni control derivats de les mesures adoptades en aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola", manté el dictamen. En tot cas, però, el text admet que la publicació al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) està sotmesa a la prèvia autorització per part del govern espanyol. Recorda, això sí, que "aquesta autorització comporta un control merament formal i constitueix un acte degut i reglat". El dictamen afirma que, "en el cas que no s'atorgui o que es denegui expressament, els òrgans que han d'autoritzar la publicació del decret incorren en un incompliment que és contrari a l'ordenament jurídic i, per tant, susceptible de control judicial".

Informe dels advocats del Govern by naciodigital on Scribd

